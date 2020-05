Chi prende reddito di cittadinanza può chiedere reddito di emergenza? Quanto spetta e come funziona

Chi prende reddito di cittadinanza può avere anche reddito di emergenza? E’ stato annunciato che nel prossimo decreto economico ci sarà anche un reddito di emergenza per disoccupati e chi è rimasto fuori dal precedente decreto. Al momento il decreto non è stato ancora adottato quindi non si conoscono i dettagli.

Da quello che si sa al momento, il reddito di emergenza e reddito di cittadinanza sarebbero compatibili. L’obiettivo è di tutelare le famiglie che in questo periodo hanno redditi molto bassi – o persino pari a zero – e non hanno ricevuto alcun sussidio con il precedente decreto. Una delle soluzioni pensate dal Governo e contenute nella bozza del prossimo provvedimento da 50 miliardi di euro ed è il reddito di emergenza. Questo dovrebbe essere un sussidio che va dai 400 agli 800 euro in base ai componenti del nucleo familiare.

Reddito di emergenza e reddito di cittadinanza: sono compatibili?

Al momento pare che il reddito di emergenza potrà essere richiesto anche da chi percepisce il reddito di cittadinanza. Tuttavia, questo vale solamente per coloro che con l’RdC percepiscono un importo più basso rispetto a quello che gli spetterebbe con il Reddito di emergenza. Quest’ultimo, infatti, ha un importo fisso a seconda della composizione del nucleo familiare, mentre il reddito di cittadinanza costituisce una integrazione al reddito.

Potrebbe succedere, quindi, che un beneficiario del reddito di cittadinanza avrebbe convenienza a rinunciare a quest’ultimo per richiedere il reddito di emergenza, visto che con quest’ultimo l’importo spettante sarebbe più elevato. Ecco perché nel nuovo Decreto Maggio si darebbe la possibilità ai beneficiari del reddito di cittadinanza di cumulare entrambi i benefici per un massimo però di 800 euro mensili.

Sia il reddito di emergenza che il reddito di cittadinanza sono misure elargite in base al nucleo familiare. Tuttavia, mentre nel primo caso l’importo è fisso, nel secondo questo dipende dal reddito familiare, in quanto il reddito di cittadinanza costituisce una sola integrazione delle entrate percepite dal nucleo familiare.

Potrebbe essere, quindi, che inizialmente il reddito di cittadinanza sia stato calcolato tenendo conto di redditi ed entrate che adesso – causa emergenza – non esistono più. Per questo motivo l’importo riconosciuto dovrebbe essere oggetto di revisione, almeno per la durata dell’emergenza Coronavirus.

Ci sono nuclei familiari, infatti, che improvvisamente si sono trovati con il solo reddito di cittadinanza, per un importo non sufficiente per andare avanti.

Rem: a quanto ammonta per chi prende il Rdc?

Per quanto riguarda il reddito di emergenza, il provvedimento dispone che coloro che percepiscono un reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello previsto dal Rem, possono fare domanda così da ricevere un’integrazione.

Come riporta money.it, il REM ha un importo di base pari a 400,00€ mensili (riconosciuti per tre mensilità) che aumenta a seconda della composizione del nucleo familiare. Nel dettaglio, per il calcolo si utilizzerebbe lo stesso parametro di equivalenza previsto dal reddito di cittadinanza:

+1 per il richiedente;

per il richiedente; +0,4 per ogni componente maggiorenne;

per ogni componente maggiorenne; +0,2 per ogni componente minorenne.

In ogni caso il parametro di scala non può essere superiore a 2.

Quindi, una famiglia composta da padre, madre e due figli minorenni ha un parametro di scala di equivalenza pari a 1,8 e per questo gli sarà riconosciuto un REM pari a 720,00€.

Ai beneficiari del reddito di cittadinanza, però, il REM non viene riconosciuto in misura piena ma solo a titolo di integrazione. Per capire quanto spetta, quindi, bisogna sottrarre dall’importo del reddito di emergenza quanto percepito a titolo di reddito di cittadinanza.

Se la famiglia suddetta fosse già beneficiaria di un RdC pari a 500,00€, quindi, avrebbe ricevuto solamente 220,00€ di reddito di emergenza. Queste ovviamente sono ancora ipotesi fino a che il decreto non verrà adottato e si conosceranno tutti i dettagli.