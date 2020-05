Napoli. Percorsi blindati in stazione, termoscanner e test: così si attendono i passeggeri dal Nord

Un lungo percorso delineato dai nastri delle Ferrovie dello Stato, obbligatorio per i passeggeri che dal Nord scenderanno alla stazione centrale di Napoli. Poi dovranno arrivare al punto dove misurano la temperatura e se avranno più di 37,5, verranno sottoposti al test rapido per il coronavirus.

Come si legge sul Mattino, nella prima giornata della fase due i passeggeri che dal Nord rientrano in Campania dovranno seguire un itinerario ben preciso.

Due i treni che preoccupano: il Frecciarossa in arrivo alle 13.06 da Milano con 373 passeggeri prenotati e quello in arrivo alle 16,35 da Torino con 420 prenotazioni. Ma l’attenzione sarà alta su tutti i convogli, anche quelli interregionali che arrivano dal Sud o gli alta velocità in arrivo da Roma.

Tutti i viaggiatori verranno indirizzati vicino al binario 8 dove l’Asl Napoli 1 centro ha allestito una postazione, come da indicazione dell’ordinanza regionale.

A ciascuno verrà controllata la temperatura e chi ha decimi di febbre passerà nell’ufficio creato apposta dall’Asl per eseguire il test rapido. Lì lascerà i suoi dati per riceverne il risultato a casa. Chi avrà sintomi verrà portato in ospedale. I controlli saranno effettuati in sinergia da Asl Napoli 1, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, l’apparato di sicurezza di Grandi Stazioni, la protezione civile regionale.