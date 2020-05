Diretta Protezione Civile 2 maggio, il bollettino ufficiale di oggi

Diretta Protezione Civile 2 maggio. Come aveva già annunciato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, oggi non ci sarà la diretta video, ma non mancherà il bollettino della Protezione Civile.

Oggi, sabato 2 maggio, non è in programma la conferenza stampa di Angelo Borrelli. La pressione sul sistema sanitario si è alleggerita “decisamente”, motivo per cui non è più necessaria la comunicazione video quotidiana. Le diretta video si terranno solo il lunedì e il giovedì.

Diretta Protezione Civile 2 maggio, i dati del bollettino di ieri 1 maggio

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha reso noto il bollettino aggiornato a venerdì 1 maggio, dell’emergenza Coronavirus in Italia. Continua il calo dei contagi e aumentano i guariti. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.

Il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha annunciato lo stop delle conferenze stampa: “Ci avviamo verso una nuova fase dell’evoluzione dell’emergenza, abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa che era diventata bisettimanale. Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani – ha aggiunto Borrelli – come abbiamo sempre fatto”.

