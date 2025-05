Normanni Wine & Food Fest – Seconda Edizione: La Festa delle Eccellenze Enogastronomiche del Territorio

Un evento di aggregazione e promozione per il grande pubblico

Dal 6 all’8 giugno 2025 presso lo Zodiaco Sporting Hub di Aversa

Conferenza stampa di presentazione il 9 maggio 2025 presso la sede della BCC di Aversa in Piazza Paul Harris.

La seconda edizione del Normanni Wine & Food Fest si conferma un appuntamento imperdibile, pensato per accogliere non solo gli operatori del settore, ma soprattutto il grande pubblico. Questa manifestazione enogastronomica rappresenta una festa del gusto e della convivialità, un’occasione unica per scoprire e promuovere le eccellenze vinicole e gastronomiche del territorio, in un contesto di aggregazione, scambio culturale e innovazione.

L’evento si sviluppa attraverso un percorso ricco di esperienze: degustazioni guidate, workshop, masterclass e incontri informali accompagneranno i visitatori in un viaggio nel mondo dei sapori autentici, dove ogni sorso e ogni piatto racconta la storia della tradizione locale. Organizzato dall’Associazione ECAN, il Normanni Wine & Food Fest si distingue per il suo forte impatto sociale, capace di riunire comunità ed entusiasmanti realtà del settore.

La Conferenza Stampa di Presentazione

Il 9 maggio 2025, presso la sede della BCC di Aversa in Piazza Paul Harris alle ore 18:00, si terrà la conferenza stampa di presentazione. Durante questo incontro, rappresentanti istituzionali, esperti e personalità di spicco illustreranno le novità e gli obiettivi dell’edizione, mostrando come il Wine Fest 2025 intenda valorizzare le eccellenze locali e incentivare momenti di aggregazione rivolti a tutti i cittadini.

Programma in sintesi

Di seguito il programma dei tre giorni dell’evento:

Programma in Sintesi dell’Evento

Venerdì, 6 giugno 2025:

Apertura: 18:00 – Chiusura: 24:00

• 19:30 – Saluti istituzionali

• 21:00 – Concerto Novaffair

Apertura: 18:00 – Chiusura: 24:00

• 21:00 – Concerto Shadong

Apertura: 10:00 – Chiusura: 24:00

• Tutta la giornata – Animazione per bambini

• 11:00-13:00 – Aperitivo Normanno con esposizione di auto d’epoca

• 19:00 – Saluto Fondazione Il Coraggio dei Bambini

• 19:30 – Estrazione lotteria di beneficenza bici Morris

• 21:00 – Spettacolo di musica e cabaret con Cesare

Partner Ufficiali

Il successo dell’evento è il risultato della collaborazione e del sostegno di prestigiosi partner, accomunati dalla missione di promuovere il territorio e le sue eccellenze. I partner ufficiali del Wine Fest 2025 sono:

• Fondazione il Coraggio dei Bambini

• ONAF

• Club Amici del Toscano

• Fisar

• Consorzio Vitica

• Lions Aversa

Cantine Espositrici

Il cuore dell’evento è rappresentato dalle eccellenze enologiche. Le cantine che, in qualità di espositori, offriranno degustazioni di vini pregiati e racconteranno la tradizione locale sono:

• Cantine Menale

• Cantine I Borboni

• Azienda Agricola Vinicola Cavasete

• Azienda Vinicola De Angelis

• Cantine Magliulo

• Cantine Machiarano

• Cantina Paparelli Vignaioli in Galluccio

• Azienda Agricola Nugnes

• Seduce Overwine

• Vitematta

• Cantina Di Costanzo

• Cantine Nugnes

• Cantine Caputo

• Masseria Campito

Espositori Gastronomici

Per completare l’esperienza sensoriale, l’evento ospiterà anche una serie di espositori gastronomici, che presenteranno prodotti e specialità capaci di esaltare il patrimonio culinario locale:

• Pizzeria Carminiello

• Caseificio Costanzo

• Olive

• Pink House

• Agribraceria

• Elevage Restaurant

• Deco Maxi Store

Un Evento per Tutti

Il Normanni Wine & Food Fest non si limita a esibire le eccellenze del territorio, ma si configura come un vero e proprio punto d’incontro per intere famiglie, appassionati e curiosi di ogni età. È l’occasione ideale per immergersi in un’atmosfera conviviale, scoprire attraverso degustazioni e momenti formativi come tradizione e innovazione possano convivere in armonia, e condividere la passione per il gusto e la cultura locale.

Informazioni e Contatti

Per ulteriori dettagli sull’evento, per organizzare interviste o per richiedere materiale stampa, contattare:

Ufficio Stampa Normanni Wine & Food Fest

Web: https://www.normanniwinefoodfest.it/

Email: [email protected]

Telefono: Luca Serpico +39 328 721 8696 / Tony Becchimanzi +39 393 434 1866

instagram: https://www.instagram.com/normanni_wineandfood/

Invitiamo la stampa, gli operatori del settore e il grande pubblico a partecipare a questo straordinario evento. Per rimanere aggiornati su tutte le novità e le attività del Wine Fest 2025, seguiteci sul sito ufficiale e sui nostri canali social. Unitevi a noi per celebrare insieme il meglio delle eccellenze enogastronomiche del territorio in un’esperienza che promette di essere davvero indimenticabile!