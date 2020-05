Coronavirus, bollettino protezione civile di oggi 1 maggio: 269 morti, calano ancora i ricoverati

Bollettino Protezione Civile venerdì 1 maggio. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, venerdì 1 maggio 2020.

Bollettino Protezione Civile 1 maggio

Salgono a 207.428 i casi totali in Italia, con un aumento dei positivi di 1.965 nelle ultime 24 ore. Nel bollettino di oggi dalla Protezione civile si registrano altri 269 decessi, che portano il totale delle persone morte nel nostro Paese per il Covid-19 a 28.236. Finora i pazienti guariti sono 78.249 guariti (ieri erano 75.945, + 2.304).

Il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha annunciato lo stop delle conferenze stampa: “Ci avviamo verso una nuova fase dell’evoluzione dell’emergenza, abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa che era diventata bisettimanale. Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani – ha aggiunto Borrelli – come abbiamo sempre fatto”.

Bollettino Protezione Civile 30 aprile

Ieri c’erano 205.463 casi di Covid-19 (+1872 rispetto a due giorni fa), di cui 75.945 guariti (+ 4.693) e 27.967 decessi (+ 285 ). Tra gli infetti, 81.708 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 18.149 sono ospedalizzati e 1.694 si trovano in terapia intensiva ( -101). I tamponi effettuati sono in totale 1.979.217 di cui 68.456 solo nelle ultime 24 ore.

Bollettino regione Lombardia 30 aprile

93 nuove vittime in 24 ore. In totale i decessi da Covid ora sono 13.772. I nuovi positivi sono +598, -188 rispetto a ieri, quando erano cresciuti di 786 unità in 24 ore. Adesso il totale è di 75.732 casi (due giorni fa erano 75.134). I dati arrivano a fronte di +11.048 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 376.943. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è 605, i ricoverati sono 7.834 (-286 da ieri). Sono 51.166 i dimessi, +819 rispetto a due giorni fa.

Coronavirus Veneto

In Veneto 84 casi di nuovi positivi al Coronavirus rispetto a ieri, per un totale di 18.098 soggetti colpiti dall’infezione dall’inizio dell’epidemia. Sembra rallentare la curva dei decessi: sono 5 le vittime in più rispetto a ieri sera, numero che sale a 20 nelle ultime 24 ore, per un totale 1.479 morti (tra ospedali e Rsa).