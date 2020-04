Oroscopo Paolo Fox venerdì 1 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per i secondi segni dello zodiaco. Aprile cede il passo a maggio: come inizierà questo mese per i segni zodiacali?

La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Venerdì sottotono per il Leone, mentre la Bilancia risale la china lentamente. Ci vuole prudenza per la Vergine e lo Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 1 maggio 2020 Leone

Per te maggio inizia in sordina. L’oroscopo di Paolo Fox anticipa per la giornata di domani alcune tensioni in famiglia. Sforzati, se possibile, di non rimuginare troppo sul passato, soprattutto se riporta in auge vecchie ferite. Anche sul lavoro dovrai essere cauto, perché potresti incontrare dei problemi.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 1 maggio 2020 Vergine

In questi giorni il lavoro ti riempie di soddisfazioni. Qualche Vergine è riuscita a fare perfino un salto di qualità! L’amore, invece, ti renderà la giornata di domani più faticosa. Forse chi hai vicino non capisce del tutto le tue motivazioni. Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 1 maggio 2020 Bilancia

Finalmente risali la china! Il tuo oroscopo relativo alla giornata di domani, secondo l’astrologo Paolo Fox, è promettente. L’amore e il lavoro riconquistano il terreno perso negli ultimi tempi. Venere sostiene i progetti di coppia e ora avrai voglia di guardare al futuro con più fiducia.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 1 maggio 2020 Scorpione

Domani dovrai far leva su tutta la pazienza che possiedi, perché potresti fare i conti con alcuni imprevisti spiacevoli che rallentano il lavoro. Prova a reagire con calma, per evitare di aumentare lo stress già accumulato nell’ultimo periodo. Il famoso astrologo romano ti incoraggia a riposare di più.