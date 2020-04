Giugliano. Posta chiusa per allarme bomba: Polizia blinda la zona

Giugliano. Allarme bomba agli uffici postali di Lago Patria. Un pacco sospetto sarebbe stato ritrovato nei pressi degli uffici postali tra via Domiziana e via Lago Patria. Sul posto la Polizia del commissariato Giugliano-Villaricca ha transennato la zona per le verifiche del caso.

Giugliano, allarme bomba all’ufficio postale: evacuata la zona

Dovrebbero arrivare gli artificieri per accertare il contenuto del pacco. Intanto, a scopo precauzionale, l’area intorno ai locali è stata evacuata dalle forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato giuglianese hanno isolato la zona. E’ impedito a chiunque di avvicinarsi.

Seguiranno aggiornamenti