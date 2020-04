Bollettino Protezione Civile sabato 25 aprile, 2622 guariti e 415 morti

Bollettino Protezione Civile sabato 25 aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, venerdì 24 aprile 2020.

Bollettino Protezione Civile sabato 25 aprile

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 195.351 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (2.357 in più rispetto a ieri, per una crescita dell’1.2%; ieri +3.021). Di queste, 26.384 sono decedute (+415, +1.6%; ieri +420) e 63.120 (+2.622, +4.3%; ieri +2922) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 105.847, un migliaio meno di ieri. I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. Bollettino Protezione Civile di ieri 24 aprile

Bollettino Regione Lombardia 25 aprile

Ecco il bollettino, aggiornato a sabato 25 aprile, dell’emergenza coronavirus in Lombardia. Anche in questa giornata speciale per l’intera Italia, la regione Lombardia ha fornito i dati riguardanti i nuovi contagi, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Calano i nuovi casi, oggi 713 rispetto ai 1.091 di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono 163 (166 ieri) mentre i guaritisono 445 (430 ieri). Il numero dei tamponi invece è di 12.642 rispetto agli 11.583 di 24 ore fa.

