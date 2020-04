Diretta Protezione Civile 24 aprile, bollettino ufficiale della protezione civile sul Coronavirus in Italia

Diretta Protezione Civile 24 aprile. Come aveva già annunciato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, oggi non ci sarà la diretta video, ma non mancherà il bollettino della Protezione Civile.

Oggi non è in programma la conferenza stampa di Angelo Borrelli. La pressione sul sistema sanitario si è alleggerita “decisamente”, motivo per cui non è più necessaria la comunicazione video quotidiana. Le diretta video si terranno solo il lunedì e il giovedì.

Diretta Protezione Civile 24 aprile

Bollettino protezione civile di ieri 23 aprile

Scendono i nuovi contagi, 2.646, meno 724 rispetto a due giorni fa, con un trend di crescita contenuto all’1,4%. Ma il bollettino di ieri conferma l’anomalia lombarda dove si concentra ben più di un terzo del totale dei nuovi contagi. Aumentano, sia pur di poco, i decessi che passano a 464 rispetto ai 437 del giorno prima. Quel che è importante ai fini della ripartenza è però il nuovo, drastico calo dei ricoveri: 934 in meno nei reparti Covid ordinari e 117 letti che si liberano di nuovo nelle terapie intensive. Il record di guariti, oltre tremila in un giorno, fa ridurre ancora una volta il numero complessivo di positivi al virus, 851 in meno nelle 24 ore.

Protezione civile diretta in tv

In TV invece la conferenza stampa può essere seguita attraverso i principali programmi d’informazione e i canali di live news che trasmettono in diretta H24 e notizie dall’Italia e dal Mondo.

Diretta streaming

Qui la diretta della conferenza stampa della Protezione Civile alle ore 18 su Facebook.