Diretta regione Campania De Luca 24 aprile: la conferenza stampa su Facebook di De Luca in diretta

Diretta regione Campania De Luca 24 aprile: la conferenza stampa. Oggi ci sarà un nuovo appuntamento con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che in diretta darà probabilmente nuove informazioni relativamente all’emergenza Coronavirus che si vive in Italia. Il presidente si collega dalla Regione e aggiorna i campani sui provvedimenti che palazzo Santa Lucia sta adottando in queste settimane.

Diretta Regione Campania Vincenzo De Luca 24 aprile

L’appuntamento di oggi è previsto per le 14.30. La diretta è possibile vederla su Facebook a questo link. In tv sarà trasmessa da Teleclubitalia, canale 98 del digitale terrestre.

Da lunedì 27 aprile in Campania sarà possibile per le attività di ristorazione, pub, bar e pasticcerie effettuare consegne a domicilio. A riguardo, è probabile che durante il messaggio del presidente siano date indicazioni su quali regole dovranno essere seguite da attività e cittadini proprio per le consegne a domicilio. Sempre da lunedì si potrebbero sdoganare anche altre attività: “Riapriranno i cantieri ma è in corso di valutazione la possibilità di un ulteriore provvedimento, volto a consentire anche, a partire dal 27 aprile, interventi funzionali alla prevista ripresa delle attività nella “Fase 2” dell’emergenza”.

Quello che è certo è che ci sarà una graduale ripartenza e che il 4 maggio non sarà la data della liberazione dal Coronavirus, ma della convivenza con l’epidemia.

Leggi anche: La Campania si prepara alla fase 2: stilato calendario delle riaperture, i primi saranno i cantieri

Bollettino Campania 23 aprile

Altri 44 contagi da Coronavirus in Campania ieri su 3.007 tamponi.

Totale complessivo positivi Campania: 4.282

Totale complessivo tamponi Campania: 61.331

Bollettino protezione civile 23 aprile

Resta alto il numero delle vittime (464) ma si registra un netto calo del numero di persone positive (-851), nel numero di malati ricoverati (-1.051) e il rapporto tra nuovi casi positivi (ancora 2.646) e tamponi fatti (oltre 66mila) è al minimo da inizio epidemia: solo il 4%.

Dei 2.646 tamponi positivi rilevati ieri, la maggior parte sono in Lombardia, con 1.073 nuovi positivi (il 40,5% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 401 casi in Piemonte, 289 in Emilia Romagna, del 143 in Veneto e del 131 nel Lazio. Il numero dei decessi in quattro regioni è pari a zero.