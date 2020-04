Diretta Protezione Civile 23 aprile, bollettino ufficiale della protezione civile sul Coronavirus in Italia

Diretta Protezione Civile 23 aprile. Come aveva già annunciato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, oggi non ci sarà la diretta video, ma non mancherà il bollettino della Protezione Civile.

Anche oggi, come ieri, non è in programma la conferenza stampa di Angelo Borrelli. La pressione sul sistema sanitario si è alleggerita “decisamente”, motivo per cui non è più necessaria la comunicazione video quotidiana. Le diretta video si terranno solo il lunedì e il venerdì.

Bollettino protezione civile di ieri 22 aprile

• Attualmente positivi: 107.699 (-10)

• Deceduti: 25.085 (+437, +1,8%)

• Dimessi/Guariti: 54.543 (+2.943, +5,7%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.384 (-87, -3,5%)

• Tamponi: 1.513.251 (+63.101)



Totale casi: 187.327 (+3.370, +1,8%)

Il bollettino di ieri 22 aprile

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.242 in Lombardia, 13.084 in Emilia-Romagna, 15.122 in Piemonte, 9.991 in Veneto, 6.167 in Toscana, 3.476 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.463 nel Lazio, 2.998 in Campania, 1.874 nella Provincia autonoma di Trento, 2.874 in Puglia, 1.308 in Friuli Venezia Giulia, 2.287 in Sicilia, 2.108 in Abruzzo, 1.512 nella Provincia autonoma di Bolzano, 371 in Umbria, 833 in Sardegna, 821 in Calabria, 501 in Valle d’Aosta, 232 in Basilicata e 205 in Molise.

Bollettino Protezione civile Lombardia di ieri 22 aprile

Cala il dato dei decessi da Coronavirus mentre sale (di poco) quello dei nuovi contagi: ieri, 22 aprile, la Lombardia ha registrato 161 nuove vittime in 24 ore. In totale i decessi da Covid ora sono 12.740. Rispetto al 21 aprile ci sono stati +1.161 positivi per un totale di 69.092 casi. I dati arrivano a fronte di 13.502 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 290.699. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 817 (-34), i ricoverati sono 9.692 (-113). I dimessi sono in tutto 42.820 (+1.147).

