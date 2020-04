Bollettino Protezione Civile 22 aprile, risalgono i contagi: i dati di oggi

Bollettino protezione Civile 22 aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, mercoledì 22 aprile 2020.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. Oggi 187.327 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3.370 in più rispetto a ieri). In terapia intensiva si trovano oggi 2.384 persone, 87 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 23.805 persone, 329 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81.510 persone (406 in più rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 437 persone (ieri le vittime erano state 534), arrivando a un totale di decessi 25.085.

I guariti raggiungono quota 54.543, per un aumento in 24 ore di 2943 unità, il più alto da inizio epidemia (ieri erano state dichiarate guarite 2.723 persone). Totale tamponi effettuati oggi: 63.101.

Bollettino Protezione civile di ieri 21 aprile

Nuovo calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano 2471 persone, 102 meno di due giorni fa. Sono ancora ricoverate con sintomi 24134 persone, 772 meno di due giorni fa. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 534 persone (il 20 aprile le vittime erano state 454), arrivando a un totale di decessi 24.648. I guariti raggiungono quota 51.600, per un aumento in 24 ore di 2.723 unità. Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 528 unità (ieri il calo era stato di 20 unità) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2729 (ieri 2256).

Questi due dati vanno però analizzati solo considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Ieri sono stati fatti 52.126 tamponi (il 20 aprile 41.483). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 19,1 tamponi fatti, il 5,2%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 5,7%, resta quindi al minimo da inizio epidemia. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 183.957.

Bollettino Regione Lombardia 22 aprile

Come di consueto anche oggi gli amministratori della Lombardia, nella persona dell’assessora regionale all’Istruzione Melania Rizzoli e del vicepresidente di regione Fabrizio Sala, hanno divulgato i dati relativi ai casi di coronavirus aggiornati al 22 aprile 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 1.161 contagi, 161 morti e 1.147 guarigioni in più, mentre il bilancio complessivo è di 69.092 contagi, 12.740 decessi e 42.820 dimessi/guariti.

Successivamente sono stati riportati i dati dei contagi riferiti alle singole province, con la città metropolitana di Milano che si conferma ancora in testa con i suoi 17.000 casi, con 7.116 casi nella sola metropoli meneghina: seguono Brescia e Bergamo, rispettivamente con 12.178 e 10.848 casi, poi troviamo Cremona con 5.706, Monza con 4.253, Pavia con 3.798, Mantova con 2.977, Lodi con 2.787, Como con 2.681, Varese con 2.302, Lecco con 2.109 e infine Sondrio con 1.012 casi di coronavirus.

Diretta Regione Lombardia 22 aprile: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Bollettino regione Lombardia di ieri 21 aprile

203 nuove vittime in 24 ore (il 20 aprile erano 163). In totale i decessi da Covid ora sono 12.579. Rispetto a ieri ci sono stati +960 positivi per un totale di 67.931 casi. I dati arrivano a fronte di 6.711nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 277.197. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 851 (-50), i ricoverati sono 9.805 (-333). I dimessi sono in tutto 21.3474.