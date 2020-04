Instagram, 5000 followers se invii la storia a 15 persone: la bufala che spopola in rete

Una nuova bufala sta girando in queste ore. Questa volta la fake news riguarda il mondo di Instagram. Come c’hanno riferito diversi lettori sta girando un messaggio sul noto social che invita a condividere 15 stories per ricevere 5000 followers gratuiti. Niente di più falso.

Instagram, il messaggio fake

Buone notizie Instagram. Un bug appena scoperto, permette di ricevere 5000 followers. Provare per credere. Invia la storia a 15 persone e come per magia arrivano i seguaci entro 2-3 ore.

Al momento il noto social network acquistato da Facebook, quindi di proprietà di Mark Zuckerberg non ha rilevato nessun errore di sistema, di conseguenza non esiste alcun bug che regala seguaci.