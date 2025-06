“La prossima sarà la mia ex. O con me o con nessuno”. Un messaggio agghiacciante, lasciato sotto un video TikTok dedicato ai funerali di Martina Carbonaro, la 14enne brutalmente uccisa a sassate dal suo ex fidanzato.

“La prossima sarà la mia ex”: minaccia choc sotto il video del funerale di Martina Carbonaro

La frase, firmata da un utente con il nickname “utentesegreto”, ha scatenato un’ondata di sdegno e paura sui social, trasformando un momento di lutto collettivo in un inquietante campanello d’allarme.

L’autore del commento, dietro il velo dell’anonimato digitale, ha pubblicato la foto della sua presunta ex fidanzata e poi ha proseguito con una serie di messaggi minatori, rivolti – secondo alcune segnalazioni – direttamente alla sua ex ragazza. Il tenore dei post è chiaro: odio, gelosia, minacce di morte. Un copione già tragicamente noto, che richiama proprio il caso di Martina, vittima di un amore malato mascherato da relazione.

La gravità della situazione non è passata inosservata. Numerosi utenti hanno immediatamente segnalato il profilo alle autorità e al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, noto per il suo impegno contro la violenza di genere e la tossicità del web. “Messaggi così non possono essere derubricati a ‘provocazioni online’ – ha dichiarato Borrelli – Chi scrive minacce di morte pubblicamente va identificato e fermato prima che sia troppo tardi”.

Il parlamentare ha già inoltrato una segnalazione ufficiale alla Polizia Postale, chiedendo l’identificazione dell’autore e la verifica della pericolosità delle sue parole. “Dietro un nickname può nascondersi un pericolo reale – ha aggiunto – Il dolore per la morte di Martina deve trasformarsi in azione: basta tolleranza verso i predatori digitali. La rete non può essere zona franca per chi coltiva odio e criminale possessività”.