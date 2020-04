Facebook installa il 5G nel telefono, la bufala che spopola sul web

Non tarda ad arrivare l’ennesima bufala sul 5G. Secondo un messaggio che sta giorni in questi giorni su Whatsapp, il colosso Facebook installerebbe sui dispositivi di tutti la rete del 5G. Da domani Facebook installa il 5G sul vostro telefono: fate attenzione. Questa l’ennesima fake news che sta girando nelle ultime ore su WhatsApp attraverso l’ormai collaudato metodo della condivisione spontanea a catena di S.Antonio.

La polemica riguardo il 5G non si ferma: tante le bufale e le false notizie riguardo alla nuova generazione di rete e sulla sua presunta nocività per l’essere umano. Riguardo l’argomento se ne sono dette di tutte: antenne pericolose, tumori, segreti governativi e molto altro. Il tema 5G sembra scatenare oltre ogni limite la mente e la fantasia dei complottisti dalle cui teorie, spesso, nascono fake news diffuse su WhatsApp.

Facebook da domani installa il 5G nel telefono: fake news su WhatsApp

Il testo che gira in queste ore

“+++ ATTENZIONE +++ Con l’aggiornamento di Facebook di domani, verrà attivato di nascosto il 5G nel nostro telefono. Se non vuoi avere il 5G nel tuo telefono, devi disinstallare subito Facebook!!! Condividi prima di disinstallare!”

Non c’è bisogno di sottolineare come questa sia una bufala, dato il contenuto altamente improbabile del messaggio.

Il 5G infatti non è una cosa che Facebook può installare o che automaticamente può entrare o essere abilitato nei nostri smartphone. La nuova generazione di rete mobile è ancora in fase di test e sta scaldando i motori in vista del debutto ufficiale previsto per fine anno e inizio 2021.