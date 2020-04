Paura ad Arzano, scoppia incendio nella notte: danneggiata una caffetteria

Paura ad Arzano, dove è divampato un incendio di vaste dimensioni. Ad andare a fuoco una caffetteria molto nota in via Cristoforo Colombo.

Arzano, incendio nella notte: danneggiata una caffetteria

L’incendio sarebbe esploso verso le 23 e 45. Le fiamme si sarebbero propagate anche all’esterno del locale, danneggiando anche le pareti delle abitazioni che vi sono sopra la caffetteria. I residenti della zona si sarebbero rifugiati in strada in attesa dei soccorsi, mentre l’incendio continua a divampare.

Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine e vigili del fuoco. I pompieri hanno domato con non poche difficoltà il rogo. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, né i danni arrecati ai locali della caffetteria e alle abitazioni vicine.