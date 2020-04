Diretta conferenza stampa Luca Zaia Veneto 21 aprile: bollettino ufficiale regione Veneto Coronavirus

Diretta conferenza stampa Luca Zaia Veneto 21 aprile. Anche oggi, 21 aprile, ci sarà una nuova diretta della conferenza stampa di Luca Zaia per la Regione Veneto per gli aggiornamenti sul Coronavirus nella Regione. Il presidente Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti oggi 21 aprile intorno alle 12.30.

Zaia ha commentato ieri le parole del governatore della Campania De Luca che ha annunciato di essere pronto a chiudere i confini della sua Regione in caso di aperture anticipate di altre. “Vietare gli spostamenti tra Regioni? Campania e Puglia lo vorrebbero, ma qui è Sud contro Nord. La vedo difficile nel momento in cui riapri le aziende. Cosa fai? Sopprimi anche i treni? Che proposta è?” ha detto Zaia.

Diretta conferenza Zaia Veneto 21 aprile

La diretta della Regione Veneto per l’aggiornamento della situazione legata al Covid-19 in Veneto è tenuta dal governatore Luca Zaia. Ed è possibile vederla a questo link.

Commentando i dati di ieri, Zaia ha detto: “Difficile paragonare realtà tra di loro se non hanno fatto la stessa percentuale di tamponi. Non si può paragonare il Veneto ad altre Regioni accusando noi, la Lombardia o l’Emilia Romagna, di essere “gli untori” quando non vengono fatti gli stessi numeri di tamponi”.

Bollettino regione Veneto 20 aprile

192 nuovi contagiati dal coronavirus (ovvero quelle che risultano positive al tampone e registrare oggi) ieri 20 aprile. Ancora 21 le vittime nelle ultime 24 ore, con il dato totale che arriva dall’inizio della pandemia a quota 939 (per quanto riguarda il conteggio dei decessi in ospedale. Sono 16.127 le persone attualmente positive al Covid-19 con 4954 negativizzati virologici.

Non solo, le persone in isolamento ad oggi risultano essere 11.658 con ulteriore calo rispetto alle ultime settimane: i ricoverati per patologie non gravi sono 1273, mentre quelli in terapia intensiva sono in calo a 180 posti. Infine, nel bollettino si informa che sono stati fatti a livello generale in Veneto 260810 tamponi, da aggiungere poi ai test rapidi per i primi screening.

Bollettino Protezione Civile 20 aprile

Il numero dei casi positivi al Coronavirus è di 181.228 (+2.256 rispetto a ieri), di cui 48.887 guariti (+1.882) e 24.114 deceduti (+454).

Sono 80.758 i malati in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 24.906 sono ospedalizzati e 2.573 sono ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 62 rispetto a ieri, che conferma il trend decrescente già avviato nei giorni scorsi. I tamponi effettuati sono 1.398.024 ( +41.483 nelle ultime 24 ore). Occhi puntati anche su Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, le regioni più colpite per numero di contagi.