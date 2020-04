Bollettino Protezione Civile 20 aprile, per la prima volta i positivi attivi diminuiscono

Bollettino protezione Civile 20 aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, lunedì 20 aprile 2020.

I dati di oggi

Ecco il bollettino, regione per regione, di lunedì 20 aprile riguardo l’emergenza coronavirus sul territorio italiano. Quest’oggi alle 18:00 torna l’appuntamento con la conferenza di Angelo Borrelli ma qualche minuto prima del consueto punto stampa il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato il bollettino giornaliero. Netto calo sui nuovi casi, oggi 2.256 contro i 3.047 di 24 ore fa. Aumentano i morti, oggi 454 contro i 433 di ieri mentre calano i guariti, oggi 1.822 contro i 2.128 di 24 ore fa. Sono meno i tamponi: 41.483 contro i 50.708 di ieri ma per la prima volta si registra un dato negativo negli “attualmente positivi”, oggi -20.

Bollettino protezione Civile di ieri 19 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 178.972. Di questi, 108.257 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.128, per un totale di 47.055. Il totale delle vittime è di 23.660, 433 in più. Dal 12 aprile non si registrava un incremento così contenuto (quel giorno erano stati 431). Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.635, 98 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il sedicesimo giorno consecutivo.

Dei pazienti attualmente positivi, 25.033 sono poi ricoverati con sintomi – 26 in più rispetto a ieri – e 80.589 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti nella giornata di oggi sono 50.708 in più, per un totale di 1.356.541. Ieri erano stati 61.725. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 168.941 (oggi 3.786): 106.607 ammalati, 40.164 guariti, 22.170 morti.

MALATI: 106.607 (oggi 1189) di cui: 2.936 in terapia intensiva, 26.892 ricoverati con sintomi, 76.778 in isolamento domiciliare.

TOTALE MORTI: 22.170 (oggi 525)

Bollettino Coronavirus Lombardia

Ecco il bollettino dilunedì 20 aprileriguardo l’emergenza coronavirus in Lombardia. La regione lombarda continua a essere la più colpita in tutto il territorio italiano da inizio pandemia e come di consueto nel pomeriggio sono stati pubblicati i numeri giornalieri. Calano inuovi casi, oggi 735contro gli 855 di 24 ore fa mentre il numero dei decessi è identico: 163. A breve l’aggiornamento sui guariti e sui tamponi.