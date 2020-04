Villaricca piange Gianluca, stroncato a soli 34 anni da un brutto male

VILLARICCA. E’ venuto a mancare a soli 34 anni Gianluca Pugliese, giovane villaricchese. Il ragazzo è deceduto dopo aver combattuto con un brutto male. A causa dell’emergenza Coronavirus non si terranno i funerali del 34enne perchè sono ancora vietati da un decreto governativo.

Sotto choc l’intera comunità di Villaricca. Gianluca, molto conosciuto in città anche per via del suo lavoro, lascia la madre, il padre e i figli. Diversi i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti, increduli per quanto accaduto. “Che colpo al cuore, riposa in pace amico mio” scrivono sulla sua bacheca. E ancora “Rip fratello resterai sempre un Grande”.