Diretta Protezione Civile 20 aprile, la conferenza stampa della Protezione Civile: Coronavirus i dati ufficiali

Diretta Protezione Civile 20 aprile. L’appuntamento con la conferenza stampa della Protezione Civile è alle ore 18. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Italia.

Diretta Protezione Civile 20 aprile, la conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, sarà il Capo del Dipartimento della protezione Civile Angelo Borelli. La quarantena voluta dall’ultimo Dpcm emanato dal Governo Conte ha reso l’appuntamento con il bollettino della Protezione Civile ancora più sotto i riflettori, con milioni di italiani che attendono ogni giorno di conoscere la situazione e l’evoluzione del contagio da coronavirus. Il Bollettino giornaliero sui numeri del contagio del coronavirus in Italia viene fornito in doppia versione, con sottotitoli o senza, ma non può essere commentato dagli utenti. Ogni intervento ha la durata circa di mezzora.

Ricordiamo che, la conferenza stampa con cui il commissario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli fornisce i dati sull’andamento della pandemia in Italia non sarà più quotidiana ma si terrà due volte la settimana, il lunedì e il giovedì.

Diretta Protezione Civile, i dati del bollettino di ieri domenica 19 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 178.972. Di questi, 108.257 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.128, per un totale di 47.055. Il totale delle vittime è di 23.660, 433 in più. Dal 12 aprile non si registrava un incremento così contenuto (quel giorno erano stati 431). Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.635, 98 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il sedicesimo giorno consecutivo.

Dei pazienti attualmente positivi, 25.033 sono poi ricoverati con sintomi – 26 in più rispetto a ieri – e 80.589 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti nella giornata di oggi sono 50.708 in più, per un totale di 1.356.541. Ieri erano stati 61.725. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile

Protezione civile diretta in tv

In TV invece la conferenza stampa può essere seguita attraverso i principali programmi d’informazione e i canali di live news che trasmettono in diretta H24 e notizie dall’Italia e dal Mondo.

Diretta streaming

Qui la diretta della conferenza stampa della Protezione Civile alle ore 18 su Facebook.