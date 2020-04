Coronavirus, bollettino di oggi 19 aprile: ancora 433 vittime

Bollettino protezione Civile 19 aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato che non verrà fatta più la conferenza stampa quotidiana per diramare il bollettino. La conferenza è prevista solo due volte a settimana. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, domenica 19 aprile 2020.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 2635 persone, 98 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 25.033 persone, un leggero aumento rispetto a ieri, 26 in più. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 433 persone (ieri le vittime erano state 482), arrivando a un totale di decessi 23.660. I guariti raggiungono quota 47.055, per un aumento in 24 ore di 2.128 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.200 persone).

L’aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 486 unità (ieri erano stati 809) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 3.047 (ieri 3.491). Questi due dati vanno però analizzati solo considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 50.708 tamponi (ieri 61.725). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 16,6 tamponi fatti, il 6%, in linea con il valore di questo rapporto negli ultimi giorni: 5,7%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 178.972.

Bollettino di ieri 18 aprile

I contagiati complessivi dall’inizio dell’epidemia sono adesso 175.925 (ieri 172.434), dei quali 44.927 (42.727) sono guariti e 23.227 (22.745) sono deceduti, 482 nelle ultime 24 ore. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 107.771 (106.962). Continua la diminuzione dei ricoveri e delle terapie intensive. Nuovi casi sempre attorno a 3.500, mentre casi attualmente positivi aumentano meno di mille.

DATI NAZIONALI DI OGGI: 3.491 nuovi contagi, 482 morti, 2.200 guariti, 61.725 tamponi