Giugliano, Publiworld dona visiere innovative all’ospedale San Giuliano

GIUGLIANO. Continua la solidarietà a Giugliano. Publiword ha donato 10 visiere di protezione all’ospedale San Giuliano. I dispositivi di protezione, necessari in questo periodo di emergenza, vengono fuori da un progetto innovativo che protegge fino all’orecchio chi le indossa.

Le iniziative di solidarietà in queste settimane di emergenza sanitari sono state numerose. Dal banco alimentare comunale, alle parrocchie in città in tanti si sono mobilitati per aiutare chi è in difficoltà in questo momento.

Intanto all’istituto Marconi di Giugliano gli studenti da domani inizieranno a produrre visiere di protezione durante le loro lezioni virtuali. Per la realizzazione della visiera viene utilizzata una moderna stampante 3D che era già in dotazione alla scuola e che il docente che ha partorito il progetto ha portato a casa sua. Le visiere serviranno al personale della scuola ma non si esclude che saranno poi distribuite a chi ne farà richiesta.

Intanto da Teresa Vitale, dell’associazione Spazio Aspasia, è giunto l’appello a donare mascherine e tute monouso proprio ai sanitari dell’ospedale di Giugliano.