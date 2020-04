Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile del 18 aprile

Bollettino protezione Civile 18 aprile. Anche oggi potremo conoscere in tempo reale il bollettino della Protezione Civile riguardante i numeri del coronavirus per la giornata di sabato 18 aprile 2020.

Ieri il numero totale dei contagiati ha toccato quota 106.962 (+355 rispetto al giorno precedente), di cui 2.812 ricoverate in terapia intensiva. I ricoverati in terapia intensiva sono stati 124 in meno rispetto al giorno di giovedì. Un dato che ha evidenziato ancora un calo della pressione sulle strutture ospedaliere nazionali). Ieri il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato che non verrà fatta più la conferenza stampa quotidiana per diramare il bollettino. La conferenza è prevista solo due volte a settimana.

I dati di oggi 18 aprile

I dati di oggi della diffusione del coronavirus in Italia (senza conferenza stampa) mostrano un trend simile ai giorni scorsi, con una lenta diminuzione dei ricoverati e delle terapie intensive, mentre per quanto riguarda i contagiati restano comunque un numero considerevole.

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 del 18 aprile. I contagiati complessivi dall’inizio dell’epidemia sono adesso 175.925 (ieri 172.434), dei quali 44.927 (42.727) sono guariti e 23.227 (22.745) sono deceduti, 482 nelle ultime 24 ore. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 107.771 (106.962). Continua la diminuzione dei ricoveri e delle terapie intensive. Nuovi casi sempre attorno a 3.500, mentre casi attualmente positivi aumentano meno di mille.

DATI NAZIONALI DI OGGI: 3.491 nuovi contagi, 482 morti, 2.200 guariti, 61.725 tamponi

Bollettino protezione Civile di ieri 17 aprile

Ieri sono stati registrati 525 decessi e altri 3786 casi di covid-19. Il dato positivo è il calo dei pazienti in terapia intensiva che è sceso di 143 unità. “C’è una coda di mortalità che ci trasciniamo riferibile al periodo di massimo picco, dalla seconda parte di marzo in poi” ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in una conferenza stampa all’Iss.

Bollettino Coronavirus Lombardia 18 aprile

I numeri, i dati e tutti i contagi nella regione Lombardia nella giornata di oggi, sabato 18 aprile. Nella giornata di oggi si registrano 1.246 nuovi casi. Un aumento superiore a quello di ieri, quando le positività al tampone erano state 1.041. Dato più leggero di ieri, invece, per quanto riguarda i morti, che nelle ultime 24 ore sono stati 199 contro i 243 del giorno precedente. Forte calo però nei guariti, che sono 286 contro i 454 di ieri. I tamponi, infine, sono stati 11.818, mentre ieri erano stati 10.839.