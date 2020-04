Misure decreto aprile, come richiedere alla banca l’anticipo della cassa integrazione

Decreto aprile 2020. In arrivo il 20 aprile, il nuovo decreto aprile 2020 da 70 miliardi con altre misure a sostegno dell’economia e degli italiani. Tanti gli interventi a partire dal bonus affitti esteso anche agli immobili ad uso non abitativo, in pratica ad alberghi, capannoni e studi professionali mentre un’altra ipotesi che il governo sta ancora valutando, è su una moratoria sulle locazioni di bar, ristoranti e pizzerie.

Decreto aprile, anticipo cassa integrazione

Le banche sono pronte ad anticipare il trattamento di cassa integrazione ordinaria, in deroga o assegno ordinario del fondo di integrazione salariale. I lavoratori sospesi dal lavoro per l’emergenza Covid-19 potranno infatti chiedere agli istituti di credito l’anticipo su quanto verserà successivamente l‘Inps. La richiesta di anticipo può essere presentata in qualsiasi istituto anche per via telematica. A patto che la banca abbia aderito alla convenzione siglata il 20 marzo scorso. Il denaro dovrebbe arrivare nel giro di 30 giorni dalla ricezione della domanda. I tempi sono quindi ben più brevi rispetto al pagamento della cassa integrazione che normalmente arriva dopo due o tre mesi.

Misure decreto aprile

Nel decreto aprile ci sarà anche il sostegno a famiglie, lavoratori, autonomi e imprese, la proroga della Cassa integrazione in deroga, così come il reddito di emergenza, destinato a chi non può più lavorare, e un mini-reddito da riconoscere ai lavoratori in nero.

Le partite Iva, invece, potranno vedersi riconoscere il bonus anche per il mese di aprile, secondo quanto confermato dal viceministro Misiani e dal ministro Catalfo, l’indennità sarà aumentata, si parla quindi di un bonus da 600 euro a 800 euro.

Come riporta TheItalianTimes, sempre nel decreto aprile 2020 spazio al bonus affitti per le attività commerciali, di impresa e professionali. La norma contenuta nel decreto Cura Italia riconosce, oggi, solo un credito d’imposta del 6o% alle locazioni di immobili di categoria catastale Ci, per cui a botteghe e negozi.

L’ipotesi a cui sta lavorando il governo è una estensione agli immobili ad uso non abitativo come ad esempio:

• immobili turismo come gli alberghi, hotel ecc. • capannoni delle imprese, • studi professionali; • e casi di affitti d’azienda.

Ecco le altre misure del decreto aprile 2020

proroga Cassa integrazione con la causale Covid-19, per ora concessa fino a un massimo di 9 settimane;

proroga congedo parentale straordinario INPS (ora prorogato fino al 13 aprile) o in alternativa del bonus baby sitter, visto il prolungamento della chiusura delle scuole.

Reddito di emergenza per Colf e badanti, baby sitter: interventi di sostegno al reddito ache per gli 85omila lavoratori domestici hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus.

Bonus figli fino a 14 anni con assegno da 8o a 16o euro in base all’ISEE.

Bonus vacanze 2020: possibile l’inserimento nel testo del decreto di aprile, di un bonus-voucher vacanze da 350-500 euro sotto forma di detrazione fiscale per chi sceglie l’Italia come meta di vacanza per l’estate 2020.

Leggi anche