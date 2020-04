Coronavirus, cassa integrazione: quando arriva e a quanto ammonta l’importo della cassa integrazione

Coronavirus, cassa integrazione: quando arriva e l’importo. Cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (Fis) o dai fondi di solidarietà di settore, tutti con causale Covid-19. Sono questi gli ammortizzatori previsti dal governo per fronteggiare le conseguenze occupazionali dell’emergenza Coronavirus in Italia. L’integrazione al reddito può essere utilizzata per sospensioni o riduzioni dell’attività dal 23 febbraio e fino al 31 agosto (quest’ultimo termine per Cigo e Fis, mentre per la Cigd decidono le Regioni).

Le domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria in riferimento alle misure previste per far fronte all’emergenza coronavirus sono arrivate da circa 300.000 aziende per un totale di 4,5 milioni di lavoratori. Circa la metà degli importi destinati ai lavoratori è già stata anticipata dalle aziende. Un’altra metà sarà pagata entro fine aprile o comunque entro 30 giorni dalla domanda.

Cassa integrazione: quando arriva, qual è l’importo

Al 10 aprile l’Inps ha ricevuto 198mila domande di Cigo per 2,9milioni di lavoratori e 100mila domande per il Fis per 1,7 milioni di persone. La misura prevista dal governo consente l’erogazione dell’assegno ordinario anche alle imprese con più di 5 addetti e fino a 15 che, di norma, non avrebbero diritto a questo strumento, riservato a quelle di maggiori dimensioni.