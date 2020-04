Più soldi agli italiani da aprile, il bonus da 600 passa a 800 euro: 400 euro a chi lavora in nero

Bonus 800. Il bonus 600 euro delle Partite Iva, con il decreto di aprile aumenterà a 800 euro. Ci sarà, quindi, un aumento dell’importo dell’indennità ma allo stesso tempo, ci saranno meno persone che ne beneficeranno perchè il governo farà una “selezione” accurata e invierà il denaro solo a chi ha subito gravi danni dovuti alla pandemia.

Bonus 800

Ad annunciare l’aumento bonus 600 euro a 800 euro è stato il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani intervenuto alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital. “L’indennizzo per lavoratori autonomi e professionisti non solo verrà prorogato anche per il mese di aprile, ma potrebbe salire da 600 a 800 euro”, ha dichiarato, specificando che si chiederà probabilmente “un minimo di selettività in più”.

Bonus 800 euro aprile partite IVA e autonomi

Nel prossimo decreto di aprile, a cui il governo sta lavorando, saranno stanziate risorse per aumentare l’indennità del bonus 600 euro partite IVA di 200 euro, portandolo così a 800 euro. Saranno però rivisti i requisiti di accesso rispetto a quelli definiti dal decreto Cura Italia.

Mini-assegno da 400 euro

Il mini-assegno dovrebbe essere quello che tutti oggi chiamano reddito di emergenza, ossia una misura pensata per coprire tutta quella platea di beneficiari al momento esclusi dal decreto Cura Italia e che lavorano non regolarmente. La proposta prevederebbe il bonus per chi riesca a dimostrare di aver lavorato anche per brevissimi periodi di una-due settimane negli ultimi due anni.

Bonus Partite Iva aprile

Con il nuovo decreto del mese di aprile, atteso nei giorni prima di Pasqua, verranno stanziati 3o miliardi che si sommano ai 25 miliardi del Cura Italia e ci sarà spazio anche: