Bonus vacanze 2020: come richiederlo, la cifra al vaglio del governo per il bonus vacanze in Italia

Nel decreto aprile dovrebbe esserci, tra le varie misure, anche un bonus vacanze. Il settore del turismo, visto che si avvicina la bella stagione, è quello che potrebbe pesantemente risentire di questa emergenza Coronavirus. Sicuramente anche i gestori di strutture alberghiere, lidi e tutto ciò che riguarda il mondo del turismo dovranno adeguarsi a questa “nuova vita”. E quindi è probabile che si vada al mare con costume e mascherine, che si debba rispettare la distanza tra sdraio e che il cibo magari sia servito ai tavoli sotto gli ombrelloni.

“Andremo al mare questa estate”, garantisce però il sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi. Ma bisogna capire ancora come. Il comitato scientifico a riguardo è molto cauto. Il refrain degli operatori è “un ritorno in auge di un turismo Anni ’60”, viaggiando più in auto che in treno e aereo. “Vacanze di prossimità, più brevi e più vicine in luoghi che conosci, un turismo domestico, dei borghi e dei luoghi meno sovraffollati”. Per agevolarlo ci sarà un “bonus vacanze”.

Bonus vacanze 2020

5 miliardi o forse più del decreto di aprile dovrebbero essere dedicati al turismo. In Italia da solo copre il 13% del Pil in tempi normali. Il bonus che è allo studio sarebbe destinato solo a chi sceglierà località italiane per le vacanze quest’anno. Al momento al vaglio del governo ci sono due ipotesi di agevolazione: come riporta La stampa, la prima è sotto forma di credito di imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi del 2021, “ma è chiaro che per dare liquidità immediata è meglio un bonus cash alle famiglie”, ammette la Bonaccorsi.

Leggi anche: Bonus 600 euro: chi deve rifare la domanda?

Bonus vacanze 2020: la cifra allo studio del governo

La cifra fin qui ipotizzata è di circa 300 euro, quale che sia la prenotazione, una settimana o due o tre non farebbe differenza. Al momento sono tutte ipotesi, anche perché la fetta di italiani che potrebbe richiederlo è molto cospicua e quindi si tratterebbe di uno stanziamento di svariati miliardi. Quindi piedi di piombo.

Bonus vacanze: come richiederlo

Al momento quella del bonus vacanze è solo un’ipotesi che si sta studiando nei palazzi dei vari ministeri. Fino a quando non sarà ufficiale e non sarà adottato il decreto che lo prevede non ci saranno informazioni su come richiederlo.

Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario ai Beni culturali, assicura che “andremo al mare”, con misure per il distanziamento in spiaggia e a favore del “turismo di prossimità” che favorisca i borghi rispetto alle aree più affollate. E spiega che il governo sta lavorando “ per far sì che possa essere così”, in particolare “dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l’ipotesi di un distanziamento”.