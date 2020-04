Stasera in tv e in streaming, Puoi baciare lo sposo su Canale 5: trama, cast, curiosità del film con Diego Abatantuono

Stasera in tv, Puoi baciare lo sposo su Canale 5: trama, cast, curiosità del film con Diego Abatantuono in onda questa sera venerdì 17 aprile alle 21.40. Puoi baciare lo sposo è un film del 2018 diretto da Alessandro Genovesi.

Puoi baciare lo sposo su Canale 5: trama

Antonio e Paolo sono una coppia di fidanzati che vive a Berlino nell’appartamento di Benedetta, una ragazza benestante ed orfana di padre. Dopo diversi anni di relazione, Antonio chiede a Paolo di sposarlo; quest’ultimo accetta, ma prima del grande passo vuole conoscere i genitori di Antonio. Egli acconsente con riluttanza, poiché non ha ancora fatto coming out. Intanto Benedetta decide di affittare una delle camere del suo appartamento a Donato, un pugliese di mezz’età cacciato di casa da moglie e figlia in quanto crossdresser. Nel frattempo Camilla, ex fidanzata di Antonio ed ancora innamorata di lui, non ha mai smesso di provarci e, vedendosi costantemente rifiutata, decide di organizzare un piano per separare i due ragazzi.

Antonio, Paolo, Benedetta e Donato raggiungono Civita, paese natio di Antonio, dove il padre Roberto riveste la carica di sindaco. Antonio confessa ai genitori che lui e Paolo si stanno per sposare. La madre Anna, che ha sempre intuito che il figlio fosse gay, accetta il matrimonio ma pone tre condizioni: la prima è che sia presente anche la madre di Paolo, donna cupa e all’antica; la seconda è che il matrimonio sia unico e che quindi venga organizzato dal wedding planner più famoso d’Italia, Enzo Miccio; l’ultima è che sia il sindaco a celebrarlo, nonché padre di Antonio. Questi, pur sembrando una personalità dalle larghe vedute, non accetta l’omosessualità del figlio: rifiuta di celebrare questo matrimonio e proprio per questo viene cacciato di casa da Anna. Frate Francesco, padre spirituale di Roberto, accetta invece volentieri di celebrare le nozze di Antonio e Paolo in una chiesa sconsacrata del Paese.

Paolo, Antonio, Benedetta e Donato si recano a Napoli per dare l’invito alla madre di Paolo, onorando così la promessa fatta ad Anna. La donna però rifiuta, così Donato propone ai ragazzi di presentarsi alla cerimonia nei suoi panni. Intanto, mentre l’organizzazione delle nozze procede, Camilla si presenta da Antonio chiedendogli di darle un ultimo bacio e ovviamente di potergli fare da testimone. Antonio, dalla disperazione, accetta di baciarla ma non di averla come testimone ma purtroppo Paolo, di nascosto, vede tutta la scena.

Il giorno prima del matrimonio qualcuno appicca un incendio nella chiesa addobbata a festa, ma qualcosa va storto ed il piromane rimane incastrato sotto il grande crocefisso ligneo lì presente: si tratta di Roberto che, portato in salvo dai due fidanzati, si convince finalmente della bontà della coppia e accetta di celebrarne l’unione. Alla cerimonia si presenta imprevedibilmente la madre di Paolo, causando imbarazzo in Donato che ne aveva preso le veci. Durante la celebrazione Camilla scopre gli altarini rivelando di aver fatto sesso con Antonio, tempo addietro quando gli sposi erano già fidanzati. Paolo lascia Antonio sull’altare, ma il ragazzo lo blocca intonando Don’t Leave Me This Way, rivelandogli finalmente il suo amore.

Tutto finisce per il meglio, con gli invitati alle nozze che ballano e cantano in un festoso musical.

Puoi baciare lo sposo: cast

Diego Abatantuono : Roberto

: Roberto Monica Guerritore: Anna

Cristiano Caccamo: Antonio

Salvatore Esposito: Paolo

Dino Abbrescia: Donato

Diana Del Bufalo : Benedetta

: Benedetta Beatrice Arnera: Camilla

Antonio Catania: frate Francesco

Rosaria D’Urso: Vincenza

Enzo Miccio: sè stesso

