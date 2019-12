Diana Del Bufalo chi è? Altezza, età, Amici, Diana e la relazione con Paolo Ruffini

Chi è Diana Del Bufalo? La sua relazione con Paolo Ruffini, l’età, l’altezza, la partecipazione ad Amici, i film e le sue canzoni. Diana è una giovane cantautrice, attrice e conduttrice televisiva. La sua vita privata ha fatto parlare tanto le riviste rosa e le curiosità sul suo conto sono moltissime.

Diana Del Bufalo: vita, altezza ed età

Diana Del Bufalo nasce a Roma l’8 febbraio del 1990. Ha 29 anni. E’ alta più di un metro e 75. Una statura sopra la media per essere una donna. Figlia di Ornella Pratesi e Dario Del Bufalo. Il padre è docente universitario ed architetto mentre la madre è una cantante lirica, ed è stata proprio lei a trasmetterle la passione per la musica. Diana è nata e cresciuta a Roma, dove si è diplomata al liceo linguistico. Da piccola è stata iscritta a una scuola inglese, questo le ha permesso di imparare alla perfezione la lingua. Della sua infanzia ed adolescenza sappiamo veramente poco, in quanto la ragazza non ne ha mai parlato ai media

La relazione con Paolo Ruffini

Diana del Bufalo ha avuto una storia d’amore con Francesco Arpino, autore anche di alcuni brani cantati che la ragazza ha cantato. Nel 2015 poi, dopo le riprese della trasmissione televisiva Colorado, si è legata sentimentalmente al conduttore televisivo Paolo Ruffini. La loro relazione è stata oggetto di numerose critiche poiché il presentatore toscano era ancora sposato quando ha conosciuto Diana. In realtà Ruffini ha più volte spiegato che, pur non avendo ancora divorziato, quando ha incontrato la cantante, era già single da due anni.

Dopo diversi tira e molla però Diana lo scorso 16 dicembre ha annunciato su Instagram la fine della loro storia. Difatti la cantante aveva pubblicato un post in cui affermava di essere molto triste e di aver chiesto un aiuto psicologico. Ruffini aveva ammesso l’esistenza di alcune difficoltà, ma aveva anche affermato che la coppia le avrebbe superate. Alla fine invece è stata Diana a mettere un punto alla love story con un post su Instagram in cui ha fatto capire di essere rimasta molto delusa dal comico e di aver versato per lui lacrime amare.

In un lungo post sul profilo della De Bufalo infatti si legge: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo.”

A tali parole però non è arrivata nessuna risposta da parte dell’uomo.

L’esordio ad Amici e la conduzione di Colorado

Diana Del Bufalo debutta sul piccolo schermo nel 2010, quando entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi nella sezione cantanti. Durante il programma aveva una simpatia per Rudy Zerby. Grazie a questa esperienza si fa conoscere per la sua spontaneità e simpatia. Infatti dopo essere stata eliminata del programma le viene proposto di condurre Mai dire Amici accanto alla Gialappa’s Band.

Il grande successo arriva quando, nel 2015, quando Diana Dal Bufalo, al fianco di Paolo Ruffini, presenta Colorado. Fu lui a volerla come sua spalla. Difatti la ragazza in una intervista a Tv sorrisi e canzoni affermò: “Un pomeriggio della scorsa estate ero seduta sul water e stavo facendo la pipì quando mi ha telefonato Paolo. Lui mi aveva detto di essere rimasto colpito dalle mie canzoni che aveva sentito e visto su Youtube e si era convinto che dovevo fare qualcosa a Colorado“.

Diana Del Bufalo: film e canzoni

Nell’estate del 2011 debutta al cinema come coprotagonista nel film Matrimonio a Parigi di Massimo Boldi. Conduce molti eventi, tra cui il programma Pianeta Mare su Rete 4. Nell’estate del 2013 conduce il Summer Festival su Canale 5 come inviata backstage. Poi debutta su Radio LUISS come conduttrice radiofonica del programma Hit Chart.

Tra il 2015 e il 2016, gira la serie tv per la Rai, C’era una volta Studio Uno, interpretando il ruolo di Rita. L’anno seguente viene scelta per la quarta stagione della nota fiction sempre targata Rai Che Dio ci aiuti.

Il 2017 è l’anno che la fa scoprire al grande pubblico grazie alla sua partecipazione come ospite al Festival di Sanremo. Nello stesso anno conduce su Rai 1, insieme a Giorgio Panariello, lo show prenatalizio Panariello sotto l’albero. A marzo 2018 è nelle sale cinematografiche con la commedia corale Puoi baciare lo sposo, diretta da Alessandro Genovesi. Nello stesso anno è tra gli interpreti del film La profezia dell’armadillo, basato sull’omonimo fumetto di Zerocalcare.

Il 2019 per Diana Del Bufalo è risultato essere molto proficuo da un punto di vista lavorativo. Difatti in estate conduce su Rai 2 il programma Un’estate fa con il cantante Pupo. Inoltre partecipa a tre film: Attenti al gorilla, con regia di Luca Miniero, L’agenzia dei bugiardi di Volfango De Biasi, ed infine 10 giorni senza mamma, per regia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi.

Canzoni, Instagram e l’amicizia con Emma

Diana Del Bufalo sin dagli arbori della sua carriera ha sempre utilizzato in maniera molto attiva i social. Difatti il suo profilo Instagram conta tantissimi followers che sono costantemente aggiornati riguardo la vita di tutti i giorni della ragazza. Tra le sue Instagram stories insieme a lei spesso è possibile vedere anche l’amica Emma De Longis, soprannominata Lovah.

Diana Del Bufalo e Emma De Longis sono molto comunicative e amano condividere coi loro tantissimi follower i momenti che trascorrono insieme, tra shopping, concerti o un semplice gelato tra amiche. Quanto siano affiatate e complici è palese, al punto da ritenersi un po’ l’una l’anima gemella dell’altra. Difatti il loro chiamarsi “Lovah” è diventato quasi un tormentone, sui loro canali social!

Proprio grazie ad internet ha così deciso tra il 2014 e il 2015 di aprire un canale YouTube in cui ha raccolto diverse canzoni, alcune scritte dal suo ex fidanzato Francesco Arpino. Queste sono canzoni ironiche in cui la ragazza attraverso anche testi un pò ambigui esprime le sue capacità canore.