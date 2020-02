Diego Abatantuono: chi è l’ospite dell’ultima serata di Sanremo2020? Età Diego Abatantuono, curiosità

Attore poliedrico, carismatico e di successo. Il pubblico italiano ama Diego Abatantuono e non poteva essere altrimenti:tanto che l’attore salirà questa sera come ospite della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Ma scopriamo insieme chi è Diego Abatantuono, “L’eccezzziunale …veramente” che ha conquistato proprio tutti, Amadeus compreso!

Diego Abatantuono: età, carriera, vita privata

Diego Abatantuono nasce il 20 maggio 1955. Il padre ha origini pugliesi e la madre origini lombarde. Entrambi i genitori lavorano: il papà come calzolaio e la madre come costumista nel noto locale notturno milanese “il Derby”. Vicino di casa di Diego Abatantuono da piccolo, sarà il celebre Ugo Conti.

Essendo il Derby locale di proprietà degli zii di Diego Abatantuono, la madre riesce a trovarvi lavoro come addetta al guardaroba. L’attore italiano avrà così modo di crescere nell’ambiente eclettico della notte, con personaggi di diverso livello e stile.

Crescendo parallelamente alla sua frequentazione dell’istituto tecnico industriale, affiancherà il lavoro nel locale degli zii come tecnico delle luci: da quell’esperienza ne nascerà una collaborazione con la stessa mansione assieme a “I Gatti di Vicolo Miracoli”. Girando per vari locali e situazioni diverse, si unirà e fonderà poi il gruppo Repellente: con lui in questa avventura Enzo Jannacci, Massimo Boldi, Mauro di Francesco, Giorgio Faletti, Ernst Thole e Beppe Viola. Il personaggio ideato da Giorgio Porcaro e interpretato dal gruppo sarà proprio la figura dell’immigrato meridionale a Milano.

“Eccezzziunale… veramente”

Con l’uscita nelle sale della pellicola cult di Diego Abatantuono nel 1982, le porte del successo gli si aprono ormai definitivamente. Da quel momento sono innumerevoli i film recitati dall’attore milanese, che non si nega anche ad altre attività. Collaborerà infatti nei primi anni novanta con Elio e le Storie Tese e nel 2003 è sua l’idea e la firma al programma “Colorado Cafè”, noto programma di cabaret in onda su Italia 1.

Vita Privata

Diego Abatantuono si è sposato nel 1984 con Rita Rabassini, sceneggiatrice. Dal loro matrimonio durato solo tre anni è nata poi la figlia Marta. Al matrimonio con la Rabassini ha fatto poi seguito la relazione con Giulia Begnotti, sua attuale compagna e madre degli altri due figli Matteo e Marco Abatantuono. Nel 2016 la figlia Marta ha reso Diego Abatantuono nonno per la prima volta.

Ospite d’eccezione o meglio dire eccezzziunale veramente, della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in onda con la serata finale questa sera, sabato 7 febbraio 2020.