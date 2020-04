“Ogni donna merita un asino che paga”, e tagga il padre. I fan: “Fossi in lui ti manderei a raccogliere pomodori”

Chiara Nasti ha acceso una nuova polemica social con un post pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram.

L’influencer 22enne, sorella della tronista di Uomini e Donne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha postato una foto che la ritrae al volante di un’auto lussuosa. Ma è stata la didascalia a sollevare un vero polverone.

La Nasti, infatti, ha scritto: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto e un asino che paghi per ogni cosa”. Taggando poi suo padre, Enzo Nasti, che probabilmente le ha regalato l’auto.

Chiara Nasti e la foto su Instagram

Immediata la reazione dei follower, probabilmente accentuata anche dal momento molto delicato che l’Italia sta attraversando, soprattutto dal punto di vista economico.

Molti sono stati i commenti degli utenti. C’è chi scrive: “E un asino che paga tutto, se fossi in tuo padre di manderei a raccogliere i pomodori” e chi giudica terribili le sue parole. Qualche altro utente, in modo più offensivo, scrive “Ti manca la cosa più importante: il cervello”, mentre un altro commenta: “Ad un uomo invece basta una cosa. Evitare una donna così”. Ma lei sembra non accusare il colpo e risponde: “Certo, sono per pochi”.

Clicca qui per la foto di Chiara Nasti