Chiara Nasti chi è?: Altezza Chiara Nasti e tatuaggi. Quanti anni ha età? La linea Sunsilk

Chi è Chiara Nasti? Tutto ciò che c’è da sapere sulla fashion blogger. L’altezza, i tatuaggi, l’età e i prodotti che sponsorizza. Si tratta di una delle fashion influencer più famose in Italia, amante della moda e con centinaia di follower sulle sue pagine social.

Chiara Nasti: biografia. I genitori

Chiara Nasti nasce il 22 gennaio del 1998 a Materdei, rione popolare di Napoli, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Figlia di Enzo Nasti e Gabriella Argento, due commercianti partenopei molto benvoluti nel capoluogo campano. La fashion blogger ha anche una sorella altrettanto famosa: si tratta della tronista Angela Nasti.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Chiara Nasti ha avuto una relazione con Emanuele Borriello, fratello del calciatore Marco. Dal 2018 invece il suo compagno è Ugo M. Abbamonte, imprenditore 22enne napoletano.

Altezza di Chiara Nasti, età e tatuaggi

Chiara Nasti è giovanissima difatti ha solo 21 anni, ed è alta 163 centimetri. Inoltre la ragazza ama molto i tatuaggi, difatti ne ha più di 20, ed il primo lo ha fatto ad appena 14 anni. Ben visibile sul suo polso destro vi è un piccolo cuoricino, una stella sotto il braccio sinistro, una scritta sulla coscia sinistra, un fiore tribale sul braccio destro. Non mancano però tatuaggi in zone più nascoste. Difatti Chiara Nasti ha tatuato una piuma sotto il seno sinistro, una croce sulla natica destra, una decorazione tribale in mezzo al seno. Il numero dei suoi tatuaggi è però sempre da aggiornare visto che la ragazza ha sempre dichiarato di amarli.

Chiara Nasti: lavoro e l’esperienza all’Isola dei famosi

La carriera di Chiara Nasti comincia prestissimo. Difatti la ragazza a soli 15 anni apre il suo blog che nel giro di breve tempo raggiunge un successo clamoroso. Qui la ragazza pubblica foto con suggerimenti di bellezza e moda. A tale blog segue un libro pubblicato da Mondadori intitolato “@nastilove – Diario di una fashion blogger“, in cui propone consigli di stile, abbigliamento e dritte di outfit per le sue lettrici.

Nel 2013 Chiara lancia anche il suo brand di t – shirt chiamato Chic Phobia. Il successo è sempre crescente e la ragazza diviene testimonial per moltissimi brand di moda, tra cui Trussardi ed Armani. Nel gennaio del 2018 partecipa alla 13esima edizione dell’Isola dei Famosi, noto reality show Mediaset. Tuttavia la fashion blogger l’andona appena sette giorni dopo l’approdo. Motivo di tale scelta è stata la mancanza della famiglia e del suo fidanzato.

La linea Sunsilk di Chiara Nasti

La fashion blogger Chiara Nasti ha incentrato la sua carriera sulla moda e lo stile. La ragazza però è riuscita a farsi strada anche da sola. Difatti insieme con l’azienda Sunsilk ha creato una linea di prodotti per capelli. Il brand ha creato appunto una linea chiamata “Scintille di Luce”, composta da diversi prodotti, tra cui anche una pochette con su inciso l’hashtag # OGGIBRILLOIO.

Sul sito della Sunsilk si legge appunto: “Io sono Sunsilk Scintille di Luce by Chiara Nasti. E sono dedicata a chi, se brilla, anche la vita lo farà. Vive al massimo ogni situazione. Fa del coraggio il proprio cavallo di battaglia. Mette le proprie idee in prima fila. Contagia l’aria di energia. Io sono Scintille di Luce. Sono la nuova linea di capelli Sunsilk per farti essere la scintilla della tua vita.” Una frase questa in cui è racchiusa tutta la filosofia di vita della 22enne, che è riuscita attraverso la sua passione ad essere una star anche su Instagram, dove a seguirla vi sono 1,3 milioni di followers.