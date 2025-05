La fortuna fa tappa in Campania con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state registrate tre importanti vincite per un totale di 64.350 euro, premi che hanno reso felici diversi giocatori tra Marano di Napoli e il capoluogo partenopeo.

Campania fortunata al Lotto: vinti oltre 64mila euro tra Marano e Napoli

A Marano di Napoli, in via San Rocco, il colpo più alto: un fortunato giocatore ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna, portando a casa ben 27.850 euro.

A Napoli città, invece, due le vincite registrate: in via Chiaia è stato centrato un terno che ha fruttato 22.500 euro, mentre in via Roma, grazie a tre ambi e un terno, sono stati vinti altri 14.000 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia per un totale di 10,2 milioni di euro, portando il totale delle vincite da inizio anno a quasi 490 milioni di euro.