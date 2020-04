Stasera in tv, Il ciclone su Italia 1 alle 21.15: trama, cast, curiosità de “il Ciclone” il film di Leonardo Pieraccioni

Stasera in tv, Il ciclone su Italia 1 alle 21.15: trama, cast, curiosità del film in onda questa sera martedì 14 aprile. Si tratta di un film del 1996 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.

Il ciclone su Italia 1: trama

Il protagonista del film è il ragioniere Levante, che vive in provincia e non ha un ottimo rapporto con le donne. Vive insieme a suo padre Osvaldo, al fratello Libero e alla sorella segretamente lesbica Selvaggia. Si occupa di essere contabile di diverse aziende del suo paese toscano. Entra in contatto così con l’erborista Carlina, da sempre innamorata di lui. Per puro caso nel suo casolare arrivano cinque stupende ballerine di flamenco: le ospita e così Levante impazzisce per Caterina, mentre la sorella Selvaggia di Penelope.

Il ciclone: cast

Leonardo Pieraccioni : rag. Levante Quarini

: rag. Levante Quarini Lorena Forteza: Caterina De Cantar

Barbara Enrichi: Selvaggia Quarini

Massimo Ceccherini: Libero Quarini

Sergio Forconi: Osvaldo Quarini

Alessandro Haber: Sergio Naldone

Tosca D’Aquino: Carlina l’erborista

Paolo Hendel: Pippo il meccanico

Benedetta Mazzini: Isabella la farmacista

Natalia Estrada: Penelope

Pilar Marin: Conchita

Ana Valeria Dini: Ines

Corinna Locastro: Maura

Mario Monicelli: Gino Quarini

Jerry Potenza: Lele, autista delle ballerine

Gianni Ferreri: Gigi, secondo autista delle ballerine

Patrizia Corti: Franca la cameriera del bar

Gianni Pellegrino: Nello il fruttivendolo

Giuliano Grande: uomo che chiede il gratta e vinci

Alessio Caruso: Alejandro il fidanzato di Caterina

Il ciclone: curiosità