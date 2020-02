Leonardo Pieraccioni: moglie, figlia, età, Laura Torrisi, film di Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni è un attore, regista, sceneggiatore, comico, cabarettista, scrittore, cantautore e conduttore televisivo italiano. Figlio unico, dopo aver frequentato per due anni l’indirizzo per perito aziendale, nel 1981 all’età di 16 anni Leonardo partecipa al programma Un ciak per artisti domani, presentato dal debuttante Carlo Conti. Nel 1985 frequenta il 100º Corso Allievi Carabinieri Ausiliari”Fortunato Caccamo” presso la Caserma Pepicelli di Benevento, insieme al collega ed amico Niki Giustini. Nel 1986 con Conti conduce su Teleregione, il varietà Succo d’Arancia e insieme anche a Giorgio Panariello forma il trio comico “Fratelli d’Italia” che furoreggia nei teatri toscani. Questa sera, 14 febbraio, è in onda su Rai 1 per “Panariello Conti Pieraccioni Lo Show”.

Leonardo Pieraccioni: moglie, Laura Torrisi

La vita privata di Pieraccioni è sempre stata resa nota dallo stesso attore ai fan. Nel 1998 ha avuto una relazione con Samantha De Grenet, nota showgirl. La loro storia è terminata dopo più di due anni.

La fidanzata, forse, più nota è Laura Torrisi, la quale ha recitato anche in un suo lungometraggio. I due hanno avuto una figlia, Martina. La separazione, avvenuta nel 2014, è stata confermata tramite un post su Facebook dallo stesso Pieraccioni. Dopo questa separazione, alcune voci hanno riferito avesse avuto delle frequentazioni con Irene Balestra, nel 2016 e nel 2017 con Donata Manzolillo. Tuttavia, ad oggi Leonardo risulta single, senza fidanzata o moglie.

Leonardo Pieraccioni: figlia

Ha una figlia di nome Martina avuta dalla compagna Laura Torrisi.

Leonardo Pieraccioni: età

E’ nato a Firenze il 17 febbraio 1965. Ha 54 anni.

Leonardo Pieraccioni: film

Ha diretto e sceneggiato gran parte delle sue pellicole, oltre che aver assunto più volte il ruolo da protagonista. Ecco alcuni dei film:

Il ciclone

Fuochi d’artificio

Il pesce innamorato

Il principe e il pirata

Bonus Malus (1993)

(1993) Miracolo Italiano (1994)

(1994) Silenzio… si nasce (1996)

(1996) Il mio West (1998)

(1998) Il paradiso all’improvviso (2003)

(2003) Ti amo in tutte le lingue del mondo (2005)

(2005) Una moglie bellissima (2007)

(2007) Io & Merilyn (2009)

(2009) Il professor Cenerentolo (2015)

(2015) Finalmente la felicità

Un fantastico via vai

Se son rose

Infine, questi i programmi televisivi a cui ha partecipato Leonardo Pieraccioni:

Deejay Television (1989-1990)

(1989-1990) Fantastico (1991-1992)

(1991-1992) Europop (1992)

(1992) Vamos a bailar (1993)

(1993) Striscia la notizia (2005, 2014)