Battipaglia, investe e uccide un uomo per le strade deserte: bloccato

Incidente a Battipaglia. Investito e ucciso da un’auto per le strade fantasma durante l’emergenza coronavirus. La vittima è un anziano di 84 anni.

Battipaglia, travolto e ucciso un 84enne

L’incidente risale a 9 giorni fa in via Roma, pieno centro cittadino, all’intersezione con via Trieste. La vittima, un 84enne del posto, è stato investito da una Mercedes Classe A condotta da un ragazzo. Il conducente della vettura sarebbe scappato senza prestare soccorso, forse intimorito dalle conseguenze dell’incidente.

Sul posto erano intervenuti gli agenti dei Carabinieri, dei Vigili Urbani e della Polizia Municipale che si era occupata dei rilievi del caso e per accertare eventuali responsabilità. Infatti hanno poi individuato l’automobilista di 35 anni, che è stato bloccato e denunciato dagli agenti di Polizia Municipale per omissione di soccorso.

Il malcapitato, soccorso inizialmente dalla Croce Verde, aveva subito diversi traumi ed era stato trasportato in codice rosso presso il nosocomio battipagliese. E’ deceduto dopo 9 giorni di agonia.