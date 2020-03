Sbarca su Netflix la serie “Freud”: otto episodi sul padre della psicanalisi, Freud su Netflix dal 23 marzo

Nuova serie su Netflix: “Freud” è il titolo. Il ruolo del protagonista è ricoperto dall’attore tedesco Robert Finster, vediamo insieme la trama e tutti i dettagli. In questa nuova serie tedesca la figura di Sigmund Freud si svecchia in un contesto carico di suspense e mistero per rivolgersi a un pubblico giovane.

Del padre della psicoanalisi si sa tutto e niente. Freud, serie Netflix dal 23 marzo, sembra voler sfruttare questa ambivalenza posizionando una figura reale in un contesto fittizio. La serie è un mystery thriller di otto episodi diretto da Marvin Kren, in cui un giovane Sigmund Freud collabora con una medium e un ispettore di polizia per risolvere alcuni casi d’omicidio nella Vienna del 1886.

Netflix, la serie “Freud” dal 23 marzo

Poche settimane fa il canale YouTube ufficiale di Netflix ha pubblicato il trailer che ha riscosso numerosi consensi. Al momento il trailer vanta più di 600.000 visualizzazioni.

Il protagonista della serie è ovviamente Sigmund Freud, una delle personalità più celebri, rivoluzionarie e influenti del millennio scorso, i cui panni sono stati ricoperti dall’attore tedesco Robert Finster. Questi i titoli degli otto episodi: “Isteria”, “Trauma”, “Sonnambulismo”, “Totem e tabù”, “Desiderio”, “Regressione”, “Catarsi” e “Rimozione”.