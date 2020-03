Netflix. Marzo 2020, le nuove serie da vedere in quarantena: il calendario

Dopo il decreto “Io resto a casa”, Netflix e altre piattaforme hanno deciso di arricchire i cataloghi di film e serie tv. Netflix con il mese di marzo 2020 arricchisce il suo palinsesto con numerosi film in più e nuove stagioni di decine di serie. Attesissimi i nuovi epidosi di Élite e l’arrivo di Ultras (film italiano). Andrà in onda sulla piattaforma on demand alla quale vi si può accedere da smart tv, smartphone e computer.

SERIE TV SU NETFLIX MARZO 2020

Iniziamo con le serie tv, punto forte di questa piattaforma. A marzo vedremo nuove serie originali Netflix, nuovi episodi e il ritorno di serie amate dal pubblico. Ecco il calendario con le novità riguardanti le serie tv:

RIVERDALE

Iniziata il primo di marzo la terza stagione dell’amata serie tv che vede come protagonisti quattro ragazzi: Archie, Veronica, Betty e Jughead.

VIKINGS

Il 5 marzo inizierà la sesta stagione della serie Vikings. La serie è ambientata nel IX secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche e racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók, interpretato dall’attore australiano Travis Fimmel, e di altri personaggi storici.

THE PROTECTOR

The Protector è una serie televisiva turca. La serie è basata sul libro Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesidi İpek Gökdel. Si tratta della prima serie turca originale distribuita da Netflix. La terza stagione della serie andrà in onda dal 6 marzo.

ON MY BLOCK

Attesissimo l’arrivo della terza stagione On My Block l’11 marzo. La serie racconta le vicende di quattro ragazzi che devono iniziare le superiori provenienti da un quartiere difficile di Los Angeles.

ELITE

Tante le uscite del 13 marzo, prima fra tutti il ritorno di Elite con la terza stagione. Seguono poi l’uscita della prima stagione di Bloodride, I Delitti di Valhalla e Le Imperatrici della notte, e la seconda stagione di Kingdom.

Il 23 marzo arriva su Netflix la prima stagione della serie tv Freud della quale vi abbiamo già parlato qui.

OZARK

In arrivo anche la seconda stagione di Ozark la cui uscita è stata programmata per il 27 marzo.

TANTE ALTRE NOVITÀ

Tante sono le serie tv che approderanno su netflix: Dirty Money 2 (11 marzo), Bloodride (13 marzo), I delitti di Valhalla (11 marzo), Califfato (18 marzo), Feel Good (19 marzo), Greenhouse Academy (20 marzo),Lettera al Re (20 marzo), Prova a sfidarmi (20 marzo), Self-made: La vita di madam C.J. Walker (20 marzo), Vampires (20 marzo), The English Game (20 marzo), Segni (25 marzo), Unorthodox (26 marzo), Black Lightning (26 marzo) e Itaewon Class (28 marzo).

SERIE ANIME DEL MESE

Diverse le serie anime in arrivo su Netflix: Catlevania (5 marzo), Beastars (13 marzo) e 7Seeds 2 (26 marzo).

FILM

Per quanto riguarda i nuovi film del palinsesto della piattaforma Netflix, a partire dall’1 marzo si arricchisce di molti nuovi titoli

1 MARZO

Da domenica primo marzo su Netflix approderanno questi titoli: La città incantata, Principessa Mononoke, Nausicaä della Valle del Vento, I miei vicini Yamada, Arrietty – il mondo segreto sotto il pavimento, La ricompensa del gatto, The Truman show, La storia della principessa splendente, Cemento Armato, La storia infinita, I nuovi mostri, Lock & Stock – Pazzi scatenati, Suspiria, Le bizzarre avventure di JoJo, Giovani Pazzi e Svitati, L’incredibile storia di Winter il Delfino 2, La sedia della felicità, Love Story, Passione sinistra, Pelham 123, Un giorno di ordinaria follia e You Got Served.

2 E IL 3 MARZO

In data 2 e 3 marzo usciranno Inferno e Dogman.

6 E 8 MARZO

Il 6 e 8 marzo sono le date in cui sono programmate le uscite di Spencer Confidential, Il silenzio della città bianca, I am Jonas e Sitara: Let Girls Dream.

11/12/13 MARZO

A partire da questi giorni su Netflix verranno pubblicati The circle Brazil, Last Ferry, Summer Night, Hospital Playlist e Lost Girls.

15 E 16 MARZO

Arrivano il 15 marzo Sex and the city: the movie e Aftermath mentre dal 16 marzo potremo vedere: Search Party, Il lato positivo, La talpa e THE YOUNG MESSIAH

17/18/19/20 MARZO

Il 17 marzo è la data dedicata a American Honey e Split; il 18 marzo a Lu Over the Wall; e il 19 a Feel Good e Altered Carbon: Resleeved. Tante le uscite previste per il 20 marzo: Ultras, angio: l’uomo che domava le macchine, Buddi, Maska, Il buco, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker e Tiger King.

23/25/26 MARZO

Per il 23 marzo è prevista l’uscita di Sol Levante, mentre per il 25 di Crip Camp: A Disability Revolution, Curtiz, The Occupant e Signs. Il 26 invece sarà dedicato a Blood Father e Unorthodox.

27/31 MARZO

The Decline, Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon, Cogan – Killing Them Softly, There’s Something in the Water, True: Wuzzle Wegg Day e Il Sommelier saranno presenti sulla piattaforma dal 27 marzo mentre Eight grade dal 31.