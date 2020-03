Amici, anticipazioni della puntata di stasera 20 marzo

Amici, anticipazioni di stasera 20 marzo. Nuova puntata del talent show in onda su Canale 5 anche questa sera, 20 marzo. Quarto appuntamento quello di stasera con tante sorprese, nuove sfide e incredibili performance artistiche che sicuramente riusciranno ad emozionare il pubblico rigorosamente da casa. Anche Amici, come tutte le trasmissioni, va in onda senza pubblico in studio per l’emergenza Coronavirus.

Gli allievi ancora in gara ad Amici 19 sono Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Nicolai e Javier.

I concorrenti di Amici 19 porteranno avanti la battaglia del Tutti contro tutti, novità di questa edizione del talent show di Canale 5. Come di consueto le performance verranno valutate da:

Il pubblico a casa tramite televoto

tramite televoto La giuria ( Gabry Ponte , Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Tommaso Paradiso che però esprimerà il proprio parere senza avere potere decisionale)

( , Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Tommaso Paradiso che però esprimerà il proprio parere senza avere potere decisionale) I professori ( Rudy Zerbi , Stash, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens)

( , Stash, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens) Il Var (Beppe Vessicchio e Luciano Cannito)

Amici, anticipazione stasera 20 marzo

La settimana scorsa tanti sono stati i momenti emozionanti ma anche di profonda tensione che hanno animato la puntata. E’ uscito dal talent Valentin, anche se non è stata una vera e propria eliminazione. La decisione infatti di abbandonare la trasmissione è stata presa in parte dal ragazzo e in parte influenzata dalle parole di Maria De Filippi che, innervosita da alcune dichiarazioni del concorrente, gli ha consigliato di non partecipare più allo spettacolo qualora non fosse in accordo con le modalità della gara.

C’è stato poi anche un battibecco tra Alessandra Celentano e la conduttrice in merito alla valutazione della giuria dell’esibizione di Javier. Quest’ultimo infatti ha perso la sfida contro Nicolai ed ha protestato sorretto anche dalla professoressa di danza classica. La presentatrice allora ha contestato l’atteggiamento della professionista.

La polemica con Nyv

La scorsa settimana oltre ai ballerini, anche Nyv è finita al centro delle critiche ma la cantante ha risposto a queste proprio nelle ultime ore. In particolare, non ha mandato giù le continue critiche per l’abitudine di tenere gli occhi chiusi durante le sue esibizioni. “È un modo come un altro di fare qualcosa e di affrontare anche delle cose. – ha ammesso la cantante – Perché chi te lo dice che io magari con quegli occhi chiusi non sto facendo un lavoro dentro di me? O non sto spingendo di più?”. Nyv ha inoltre aggiunto: “Alla fine un occhio aperto o un occhio chiuso non dovrebbe fare la differenza. Quando sto cantando dovresti sentire la mia voce e quello che sto cercando di trasmettere.”. Replicherà ai giudici anche questa sera?