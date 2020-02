Chi è Gabry Ponte: età, moglie, canzoni e carriera dell’artista giudice di Amici

Chi è Gabry Ponte: età, moglie, canzoni. Gabriele “Gabry” Ponte è un disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico, opinionista televisivo italiano. È membro degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo. Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance and Love. Da questa’ anno è giudice nel serale di Amici di Maria De Filippi.

Gabry Ponte: età

E’ nato a Torino, il 20 aprile 1973. Ha 46 anni.

Gabry Ponte: moglie

La vita sentimentale di Gabry Ponte non è nota alle pagine di gossip. Poco o nulla si sa della sua vita sentimentale. Nel suo profilo Instagram non c’è traccia di nessuna eventuale frequentazione, tanto meno di un presunto matrimonio. Non è chiaro se abbia una moglie e se sia sposato, visto che tende a lasciare che il privato resti tale. Il suo legame con la famiglia, però, è molto stretto e proprio lo scorso marzo 2019 ha perso il padre a cui era molto unito.

Gabry Ponte: carriera

Sin da piccolo ha mostrato una grande passione per la musica, che lo ha portato ad essere uno dei dj italiani più famosi al mondo. La sua carriera è iniziata nel 1993. Nella BlissCo si fa conoscere subito e in poco tempo, tra un remix e una residence come dj in un parco acquatico, guadagna successo.

Alla fine degli anni ’90 arriva la sua consacrazione. Gabry Ponte inizia a collaborare con Maurizio Lobina e Jeffrey Jey: nascono gli Eiffel 65, che domineranno le scene dance del nuovo millennio.

Gabry Ponte: canzoni

Gabry Ponte si fa conoscere in tutto il mondo grazie al singolo d’esordio insieme al suo gruppo Eiffel 65: Blue (Da ba dee). La hit eurodance conquista il primo posto in classifica di oltre 24 paesi, raggiungendo anche la posizione numero 6 della Billboard Hot 100 americana.

Gli Eiffel 65 sono tra i pochissimi artisti italiani ad essere riusciti nell’impresa di arrivare nella top 10 della classifica degli Stati Uniti. L’enorme successo di Blue è valso agli Eiffel 65 anche una nomination ai Grammy Awards come Miglior artisti dance dell’anno.

Gli Eiffel, dopo Blue, produrranno molte canzoni di successo, soprattutto in Europa, come: Move Your Body, Cosa Resterà, Voglia di dance all night e Viaggia Insieme a me. Insieme agli Eiffel 65, l’artista partecipa al Festival di Sanremo con Quelli che non hanno età. Nel 2005, però, Gabry Ponte decide di lasciare il gruppo, dopo aver già provato una carriera solista con il remix di Geordie nel 2002.

Nel 2004 pubblica il suo secondo album solista, Dottor Jekyll & Mister DJ. Il disco viene trainato dal singolo di grandissimo successo, Figli di Pitagora, in cui Gabry Ponte ha collaborato con Little Tony. Gli anni 2000 sono pieni di successo per l’artista, che anche negli anni ’10 ha continuato la sua attività musicale.

Gabry Ponte: Instagram e Youtube

Gabry Ponte ha un profilo Instagram molto seguito, anche se vanta più followers su Youtube. Su Instagram ha più di 320mila followers, mentre sul canale video ne conta quasi 500mila.