Coronavirus in Campania, fuori casa per prendere il sole a mare: scoperti da elicottero

Scoperti da un elicottero a prendere il sole. Succede a Salerno, quartiere Pastena, dove tre persone hanno violato l’isolamento imposto dal Governo per andare a mare. Protagonisti di quest’ennesimo comportamento irresponsabile tre amici.

Coronavirus: a mare a prendere il sole. Scoperti da elicottero

In barba alle disposizioni governative imposte per fronteggiare l’epidemia da coronavirus e agli appelli di De Luca, si erano allontanati da casa per andare sulla spiaggia. C’è voluto addirittura un elicottero dei carabinieri per far allontanarli. Tutti e tre erano stesi sugli scogli a prendere il sole.

Per richiamare i tre uomini e fare in modo che si allontanassero dalla riva alla volta delle loro abitazioni, il mezzo aereo ha dovuto volare a bassa quota, tanto da far increspare il mare con il vento provocato dal movimento dell’elica.

Solo allora i tre, filmati da una persona dal balcone di casa, hanno lasciato la spiaggia. Intanto, in attesa dell’esercito invocato e ottenuto dal presidente della Regione Campania, le forze dell’ordine continuano ad aggirarsi per la città di Salerno proprio per vigilare sul rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

Foto: archivio