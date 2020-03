Spesa a domicilio Giugliano, l’elenco dei supermercati che effettuano consegne

Spesa a domicilio a Giugliano. Anche nella terza città della Campania ci sono attività commerciali che consegnano quanto richiesto presso la propria abitazione. Tante grandi catene nazionali e internazionali in vari comuni d’Italia, sopratutto quelli più colpiti dall’emergenza Coronavirus hanno attivato il servizio per evitare che la gente esca di casa e soprattutto per aiutare anziani e disabili.

Sono attivi da ieri a Giugliano i numeri per i servizi Pronto Spesa (numero 081.8956709), con una lista di supermercati che consegna a domicilio, e Pronto Ascolto comune, con 4 psicologi dei servizi sociali per sostenere chi ne abbia bisogno in questi giorni difficili.

La lista dei supermercati che offrono il servizio è pubblicata dalla protezione civile di Giugliano. Da ieri è attivo il centro operativo comunale che dà supporto alle forze dell’ordine in questa fase di emergenza.

Spesa a domicilio Giugliano: l’elenco dei supermercati

La lista è in continuo aggiornamento. Ma c’è già un primo elenco di attività della città che hanno dato la propria disponibilità. Il servizio si rivolge a persone anziane, sole, disabili che non hanno la possibilità di fare la spesa e non possono contare sull’aiuto di familiari o conoscenti. Le consegne sono gratuite. Le consegne si effettuano dalle 16 alle 19. Si possono invece contattare i supermercati il lunedì e il giovedì entro le ore 12.

Antica Salumeria del Borgo Via Limitone — 16/18/20 3356827608 DECO’ Corso Campano – 477/481 0818946056 3357362299 Supermercato DECO’ Via Santa Rita da Cascia – 56/58 0818948808 34963366513 DECO’ Via G. Di Vittorio – 38 Tel. 0818958208 Gruppo Fontanella “Top Market” Via Vittorio Veneto – 28 081/18758663 Guerrera Superstore Sigma Via S. Francesco D’Assisi – 24 3929245356 M D Via Marchesella – 92 08118991010 Supermercato M D Vico Pozzo – 3 08118879131 M D Via S. Nullo — 64/A 0810602442 M D Varcaturo Via Ripuaria – 158 3208495815 Mini Market Granata Michele Piazza Annunziata 3396339312 Pescheria La Fonte del Mare Corso Campano – 412 3510878899 – 0815069854 Salumeria Pragliola Pietro Via Vittorio Veneto — 14 3388468506