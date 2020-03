C’è posta per te, anticipazioni ultima puntata: ospiti di stasera a C’è posta per te, ultima puntata

Questa sera, sabato 14 marzo, ultima puntata di C’è posta per te, il programma di canale 5, condotto da Maria De Filippi, è arrivato al finale di stagione.

Nonostante l’emergenza Coronavirus che sta affrontando l’Italia, il programma andrà regolarmente in onda stasera sabato 14 marzo 2020. La trasmissione è infatti registrata nei mesi scorsi quindi è precedente alla situazione di emergenza di queste settimane.

C’è posta per te, ultima puntata: gli ospiti di stasera

Non si conoscono gli ospiti di questa puntata. Sui social del programma non ci sono i nomi. Non si sa se questa sarà una puntata dedicata solo alle persone comuni che chiedono di incontrare amici, parenti e riappacificarsi o ce ne saranno ma sarà una sorpresa per il pubblico.

Il post sui social

Sui social del popolare programma di Maria De Filippi, appuntamento abituale del sabato sera per molti italiani davanti alla tv, viene annunciata una puntata emozionante. L’inizio della trasmissione sul canale Mediaset è fissato per le ore 21.20. “Ci sarete, vero”, viene detto nel post della pagina ufficiale Facebook del programma arrivato alla sua ultima puntata.

Gli ospiti di C’è posta per te

Nelle puntate scorse sono stati numerosi gli ospiti che hanno rallegrato ed emozionato il pubblico. Nella penultima puntata c’è stato il trio Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. E poi ancora in questa edizione ci sono stati Jhonny Depp, Belen Rodriguez, Ibrahimovic, Ciro Immobile e la compagna Jessica Melena, Gonzalo Higuain.

Le storie di C’è posta per te

Una delle storie di cui si è discusso molto è stata quella della madre che non accettava l’omosessualità della figlia. Rosa aveva accettato di ascoltare la figlia ma non volle interagire con Miriam, la compagna: “Io ho solo una figlia ed è femmina”. Marcella aveva provato a spiegare alla madre di essersi innamorata e di avere solo voluto seguire i suoi sentimenti. Anche Maria De Filippi aveva provato a far ragionare Rosa ma la donna sembrava irremovibile: “Mia figlia l’ho vista con dei ragazzi bellissimi. Impazziva per loro. Adesso vederla con una donna non mi piace. È sprecata. Per me l’uomo deve stare con la donna, altrimenti non è normale”.