Chi è Jessica Melena: altezza, matrimonio, Instagram, biografia della moglie di Ciro Immobile. Questa sera entrambi sono ospiti di C’è posta per te.

Chi è Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile?

Jessica Melena è conosciuta dal grande pubblico per essere la moglie di Immobile. Nel 2017 l’abbiamo vista docu-reality Le Capitane, trasmesso su Spike Tv, ma nella vita fa la mamma.

Jessica Melena, età, altezza

E’ nata il 17 luglio 1990 a Bucchianico, un piccolo paesino della provincia di Chieti. Ha 29 anni. E’ del segno del cancro. Non si conosce la sua altezza.

Jessica Melena: biografia

Dopo aver conseguito la maturità ha lasciato la sua terra per trasferirsi a L’Aquila. Uno dei suo sogni era quello di diventare criminologa e proprio per inseguire il suo grande sogno, si è iscritta alla Facoltà di Scienze delle Investigazioni dell’Università nel capoluogo dell’Abruzzo. Facoltà che poi ha lasciato per seguire il suo Ciro.

Jessica ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. Nel 2009 vince la fascia di reginetta di Miss Mediterraneo presso Lido Luigi di Roseto; nel 2011, invece, la sua bellezza conquista la prestigiosa fascia di Miss Peugeot.

Jessica e Ciro: il matrimonio

E’ felicemente sposata con Ciro Immobile, calciatore ed attaccante della Lazio e della Nazionale. La coppia si è poi sposata il 23 maggio del 2014 con un cerimonia celebrata presso il Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico, il paesino dove è nata la bella Jessica. Un amore importante suggellato dalla nascita di tre figli: Michela nata nel 2013, Giorgia nata nel 2015 e Mattia nato nel 2019.

Jessica Melena: Instagram

Jessica è presente sui social. Qui il suo profilo Instagram.