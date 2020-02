Gonzalo Higuain: età, moglie, figlia, peso e altezza del calciatore. Gonzalo Gerardo Higuaín è un calciatore argentino, attaccante della Juventus. Con la nazionale argentina è stato vicecampione del mondo nel 2014 e vicecampione d’America nel 2015 e nel 2016. Sarà ospite della puntata del 29 febbraio di C’è posta per te di Maria de Filippi.

Chi è Gonzalo Higuain?

Affermatosi come uno degli attaccanti più prolifici in attività, con 36 reti nel corso del campionato 2015-16, ha stabilito il record di reti segnate in Serie A in una singola stagione condiviso con Gino Rossetti, superando di una marcatura il precedente primatista Gunnar Nordahl. Il suo trasferimento dal Napoli alla Juventus, avvenuto nel luglio 2016 per 90 milioni di euro, è stato per due anni il più costoso nella storia della Serie A.

In carriera ha conquistato tre campionati spagnoli (2006-07, 2007-08, 2011-12), due Supercoppe spagnole (2008e 2012) e una Coppa di Spagna (2010-11) con il Real Madrid, una Coppa Italia (2013-14) e una Supercoppa italiana (2014) con il Napoli, due campionati italiani (2016-17 e 2017-18) e due Coppe Italia (2016-17 e 2017-18) con la Juventus, una UEFA Europa League (2018-2019) con il Chelsea.

Ha totalizzato 75 presenze con la nazionale argentina, della quale è il sesto calciatore assoluto sia nel computo totale dei gol realizzati (31) sia per quanto riguarda le marcature nei campionati del mondo (5)

Gonzalo Higuain: età

E’ nato a Brest, il 10 dicembre 1987. Ha 32 anni.

Gonzalo Higuain: moglie, figlia

La compagna storica del calciatore è Lara Wechsler. I due sono genitori dal 21 maggio 2018 della piccola Alma. Il rapporto tra Higuain e Lara è abbastanza datato. Perché, stando alle ricostruzioni, la loro relazione sarebbe nata ai tempi in cui Higuain ha giocato nel Real. Mesi fa il rapporto ha conosciuto un periodo di frizione. Quando l’italiana Antonella Fiordelisi, schermitrice e modella italiana del 1998, ha reso pubbliche alcune conversazioni col calciatore.

Complice una descrizione su Instagram mesi fa si era sparsa la voce di un possibile matrimonio tra Lara ed il calciatore in predicato di passare al Milan. Infatti nel periodo di pausa del campionato italiano, Higuain ha pubblicato un video in cui di rilassava in una villa con alcuni amici. E nella descrizione scriveva. ‘A divertirmi insieme agli amici, la famiglia e mia moglie‘. Tanto era bastato per alimentare le voci di un possibile matrimonio tra i due di cui non è mai arrivata nessuna conferma.

Gonzalo Higuain: peso e altezza

E’ alto 1,86 cm per un peso di 89 chili.