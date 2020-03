Ibrahimovic: altezza, peso, figli, età, moglie, contratto

Zlatan Ibrahimovic è uno degli ospiti di questa sera di C’è posta per te su canale 5. E’ un calciatore svedese, attaccante del Milan. Considerato uno dei calciatori più forti e completi al mondo, è uno dei marcatori più prolifici della storia del calcio e primatista di reti con la nazionale svedese, con cui ha preso parte a due Mondiali (2002 e 2006) e a quattro Europei (2004, 2008, 2012 e 2016).

Ibrahimovic: altezza e peso

E’ alto 1,95 m per un peso pari a 95 kg.

Ibrahimovic: figli e moglie

Il calciatore è sposato con la modella Helena Seger. La coppia ha due figli.

Ibrahimovic: età

E’ nato a Malmö (Svezia) il 3 ottobre 1981. Ha 38 anni.

Contratto di Ibrahimovic

L’ingaggio di Ibra fino al prossimo giugno è di 3,5 milioni di euro più 500 mila euro in caso di qualificazione nelle coppe europee. Per il successivo rinnovo automatico fino al 30 giugno 2021, con stipendio da 6 milioni netti più eventuali bonus, basterà invece raggiungere il 50% delle presenze.

Ibrahimovic: taekwondo

Oltre all’amore per il calcio, non tutti sanno che Zlatan Ibrahimovic nutre una profonda passione per le arti marziali, che pratica da tempo. Il calciatore, nello specifico, pratica il taekwondo.

Caratteristiche tecniche di Ibrahimovic

Soprannominato Ibracadabra, è un attaccante completo, di talento e fantasia. Molto potente fisicamente (dote che gli permette una perfetta protezione della palla e facilità nel gioco di sponda), è abile con entrambi i piedi, resistente, agile e dotato di un’eccellente tecnica individuale. Paragonato a Marco van Basten nella prima parte della sua carriera, per l’analoga eleganza nei movimenti, i suoi punti di forza sono il dribbling, lo scatto e la grande potenza e precisione nel tiro: ciò lo rende un pericoloso finalizzatore sia su azione che su punizione, ed un ottimo rigorista, con 73 rigori realizzati su 83 (87,9%). Grazie a queste qualità, alla visione di gioco, alla sua abilità nel fraseggio e nel servire assist ai compagni, ha giocato da seconda punta nella prima metà della carriera e successivamente da centravanti, ricoprendo spesso il ruolo di regista offensivo; giocando come prima punta ha inoltre mostrato una buona capacità nel gioco aereo.