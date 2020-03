Pechino Express, anticipazioni puntata di oggi 10 marzo: le coppie arrivano in Cina

Torna questa sera, 10 marzo, l’appuntamento con Pechino express su Rai 2. In questo clima così teso dove anche in tv non si parla d’altro che di Coronavirus, Pechino Express 2020 potrebbe essere un’ottima alternativa per distrarsi.

L’adventure game è arrivato alla quinta puntata con tante sorprese e dure prove da superare. Anche in questo appuntamenti le coppie andranno alla scoperta di culture, abitudini e usanze orientali.

Anticipazioni Pechino Express puntata 10 marzo

La settimana scorsa sono stati eliminati i due gemelli. Mentre le Top model hanno vinto l’ultima tappa in Thailandia dimostrando grande determinazione e voglia di trionfare a qualsiasi costo. Inoltre molti concorrenti hanno dovuto mangiare il water bug, cimice d’acqua simile nell’aspetto ad una blatta di grandi dimensioni che per gli abitanti del posto è considerato un cibo molto prelibato. Questo è stato uno dei momenti più duri della scorsa puntata.

Stasera Pechino Express 2020 percorrerà una distanza di ben 556 km e la sfida partirà da Dali, nella provincia dello Yunnan. I viaggiatori prima di arrivare a Shitouzhai si fermeranno a Shilin Stone Forest. Anche questa volta le coppie dovranno confrontarsi con abitudini diverse e difficoltàche innescheranno litigi, scontri e tensioni. I concorrenti ancora in gara sono: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori(Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Al termine delle prove poi il conduttore Costantino Della Gherardesca rivelerà se la tappa è eliminatoria o meno.