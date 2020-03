Eva Grimaldi: scherzo Le Iene, figli, età, compagna, moglie. Eva Grimaldi, nome d’arte di Milva Perinoni ), è un’attrice italiana.

Eva Grimaldi: scherzo Le Iene

L’attrice è felicemente sposata con Imma Battaglia, attivista e politica italiana. Le Iene hanno deciso di mettere a dura prova l’amore tra le due, con la complicità di Imma. Nell’anteprima dello scherzo si vede la presenza di alcune suore.

Eva Grimaldi: figli

L’attrice non ha figli.

Eva Grimaldi: età

E’ nata a Nogarole Rocca, il 7 settembre 1961. Ha 58 anni.

Eva Grimaldi: compagna, moglie

Dal 2006 al 2010 Eva Grimaldi è stata sposata con Fabrizio Amoroso. Prima, dal ’97 al 2001, è stata legata all’attore Gabriel Garko, con il quale ha avuto una storia d’amore molto intensa. Gabriel Garko ed Eva Grimaldi sono rimasti in ottimi rapporti anche dopo essersi lasciati. Nel corso dell’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi ha rivelato a tutti della sua storia con una donna: Imma Battaglia.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Durante l’edizione dell’Isola dei Famosi 2017, viene alla luce la relazione tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia, che ufficializzano così la loro unione. La famiglia di Eva, inizialmente, non avrebbe preso per il meglio la vicenda: “Avevo avuto solo fidanzati maschi e un marito: non se lo aspettavano. Nemmeno la mia mamma lo sapeva, ma forse se lo sentiva, perché adorava Imma. Mio fratello Francesco ha reagito malissimo inizialmente“, ha raccontato a Chi Eva. Nel giugno 2018 le due fanno intendere di essere pronte al grande passo. “Non ci speravo più, invece, finalmente ci sposiamo. Quando mi ha fatto la proposta sono rimasta di sasso”, ha raccontato a Chi l’attrice.

Carriera di Eva Grimaldi

La carriera di Eva Grimaldi inizia con la partecipazione allo storico programma televisivo Drive In. Successivamente per l’attrice si presenta una grande opportunità, quando Federico Fellini la sceglie per il suo film Intervista. Da quel momento l’artista diventa la protagonista di numerose pellicole. Tra i lavori più riusciti ricordiamo Rimini Rimini – Un anno dopo, Quella villa in fondo al parco, La maschera del demonio, Abbronzatissimi e Mutande pazze.

Nello stesso periodo Eva posa nuda per diverse riviste erotiche, confermandosi una delle sex symbol più amate di sempre. Nel 2001 diventa la primadonna del varietà televisivo del Bagaglino Saloon, venendo affiancata dai più grandi comici italiani, tra cui Pippo Franco, Leo Gullotta e Maurizio Mattioli.

Negli stessi anni, fino ai primi anni 2000, Eva Grimaldi diventa la protagonista di numerose fiction di successo, tra le quali Donna d’onore, Ladri si nasce, Villa Ada, Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il peccato e la vergogna e Pupetta – Il coraggio e la passione. La sua carriera prende una svolta, quando in coppia con Simone Di Pasquale partecipa nel 2006 alla terza edizione di Ballando con le stelle, venendo eliminata in semifinale.

Dopo altri lavori televisivi, Eva Grimaldi nel 2014 partecipa alla terza edizione di Pechino Express, classificandosi al terzo posto. Dopo molti anni lontana dal cinema, nel 2015 l’attrice torna sul grande schermo col film Babbo Natale non viene da Nord.

La carriera di Eva Grimaldi è segnata anche dalla partecipazione alla dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Qui conquista il pubblico nuovamente, classificandosi al terzo posto. Nel 2018 è di nuovo nelle sale, con i film Il mio uomo perfetto e Respiri.

Nel 2019 Eva è tra le concorrenti della nona edizione di Tale e Quale Show, dove si metterà in gioco con una nuova esperienza.