Anticipazioni Le Iene stasera: la strage di Erba e la ricostruzione post terremoto stasera a Le Iene su Italia 1

Anticipazioni Le Iene stasera. Oggi, 5 marzo, nuova puntata de Le Iene su Italia 1.

La puntata di questa sera è condotta dal trio tutto al femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

Anticipazioni Le Iene stasera

Tra i servizi della puntata di oggi 5 marzo: Alessandro De Giuseppe si occupa della ricostruzione edilizia avvenuta in Emilia dopo il terremoto del 2012. L’inviato incontra il Presidente della regione Stefano Bonaccini per provare a fare chiarezza sui soldi pubblici utilizzati.

La strage di Erba

Antonino Monteleone continua ad occuparsi del caso della “Strage di Erba”. Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime, tornerà sul luogo del delitto. Le Iene hanno fatto una ricostruzione di quell’11 dicembre 2006 in cui a Erba (Como) sono stati uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzou di due annik, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Per i quattro omicidi sono stato condannati all’ergastolo in via definitiva Olindo Romano e la moglie Rosa Bazzi. Movente: le continue liti condominiali.

Con l’inchiesta di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti è stato dato spazio alle tesi di giornalisti, avvocati e criminologi che hanno studiato le carte processuali, dopo esserci già occupati del caso con sei servizi. Dopo che 3 gradi giudizio e 26 giudici hanno affermato la colpevolezza degli imputati e a 12 anni dai delitti.

Nei vari servizi de Le Iene è stato mostrato come ci siano dei dubbi del Ris di Parma. Dopo “la mattanza”, infatti, non viene trovata nessuna traccia dei due condannati sulla scena del delitto e nemmeno di sangue nella loro casa, dove si sarebbero poi cambiati. Ci sono anche dei reperti andati stranamente distrutti, in circostanze ancora da chiarire.

Altro pilastro dell’accusa è la macchia di sangue trovata sulla macchina di Olindo Romano. Antonino Monteleone affronta il tema della certezza della prova, soprattutto per le modalità del suo ritrovamento e per il rischio di inquinamentodella prova stessa. Questa sera vedremo quali altri novità ci sono sul caso.

Gli scherzi di questa sera

Spazio poi agli scherzi. Presi di mira stavolta sono il calciatore Marco Verratti e l’attrice Eva Grimaldi.