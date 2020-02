Giugliano, scontro frontale tra due auto: strada chiusa al traffico

Giugliano. Scontro frontale tra due auto: strada chiusa per i rilievi della Municipale. Un brutto incidente è avvenuto poco fa davanti alla Gb Futura e il commissariato di Polizia Giugliano-Villarrica. A scontrarsi frontalmente, una Fiat 600 di colore bianco e un Fiat Panda grigia. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento da parte degli uomini della polizia municipale.

Giugliano, incidente nei pressi del commissariato

Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che la Fiat 600 è proveniva contromano da Via Romagnosi prendendo in pieno così la Panda che stava svoltando nel senso corretto. Fortunatamente non ci sarebbero feriti a parte un piccolo malore per la conducente. La polizia locale accorsa sul luogo del sinistro ha chiuso temporaneamente la strada per i rilievi del caso.